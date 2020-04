La parodia della sigla di Friends in versione quarantena conquista anche Jennifer Aniston (video)

Rachel Green approva! La parodia della sigla di Friends ispirata dalla quarantena ha conquistato anche Jennifer Aniston, che l’ha condivisa sul suo canale Instagram con i quasi 33 milioni di followers che la seguono. L’ormai classico del pop anni Novanta I’ll Be There for You dei Rembrants, che per dieci stagioni ha accompagnato l’iconica sitcom sui sei amici di Manhattan, è stato rivisitato dal cantautore irlandese JC Stewart, che ha registrato da casa sua una versione parodistica ispirata dal fenomeno del distanziamento sociale.

Nella sua performance, accompagnandosi con la chitarra acustica, Stewart ha mantenuto intatta l’introduzione della sigla di Friends, coi primi due versi praticamente identici all’originale, ma ha poi riscritto la restante parte della strofa ispirando il testo alla vita in quarantena, con riferimenti alla costante ricerca di cibo in frigorifero e al binge-watch delle serie tv del momento come Tiger King, il fenomeno record di visualizzazioni negli Stati Uniti nelle ultime settimane. Steward ironizza sul fatto che si potrebbe restare chiusi in casa ancora per molto tempo e così il verso del ritornello “I’ll be there for you” (“Sarò lì per te“) che dà il titolo alla canzone diventa “I’ll be here all day” (“Starò qui tutto il giorno“).

Il cantautore ha pubblicato la sua parodia su Instagram all’inizio di questo mese, con lo slogan “Se avessero girato Friends nel 2020“. E in poche settimane il video ha macinato like e condivisioni, ricevendo apprezzamenti anche da una follower d’eccezione.

Divertita dalla versione Coronavirus della sigla di Friends, Jennifer Aniston ha condiviso la parodia nelle sue storie di Instagram il 28 marzo, contribuendo a diffonderla ulteriormente in rete. Con enorme soddisfazione per il 23enne irlandese, che ha reagito entusiasta in un video di ringraziamento: “Solo per ricapitolare, oggi Jennifer Aniston ha condiviso la mia cosa, condiviso il mio video e sono entrato nella playlist di Radio 1… e Jennifer, sposiamoci“.

Ecco il video della sigla di Friends ribattezzata “I’ll be here all day” e il testo riscritto per l’occasione.

So no one told you life was gonna be this way/ Your life’s a joke, you’re broke, your love life’s DOA/ It looks like we’ll be inside for a year/ Or it might only be a day, a week or months — it’s really not clear/ So I’ll be here all day, looking into the fridge/ I’ll be here all day just binging Tiger King/ I’ll be here all day, and you will be too.

Quindi nessuno ti ha detto che la vita sarebbe stata così / La tua vita è uno scherzo, sei al verde, la tua vita amorosa è inesistente / Sembra che saremo chiusi dentro per un anno / O potrebbe essere solo un giorno, una settimana o mesi – non è davvero chiaro / Quindi starò qui tutto il giorno, guardando in frigo / Starò qui tutto il giorno guardando solo Tiger King / Starò qui tutto il giorno, e ci starai anche tu.

A quasi 26 anni dal debutto e 16 dall’ultima puntata, il cast di Friends sta per riunirsi per uno speciale in cui ricorderà gli anni della serie e l’esperienza sul set: la reunion, attesa già per aprile ma rimandata a causa del Coronavirus, sarà disponibile sul servizio streaming HBO Max negli Stati Uniti, che ospiterà anche tutte le stagioni della sit-com.