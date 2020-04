La Compagnia del Cigno in replica su Rai2: cast, trama e anticipazioni della serie di Ivan Cotroneo con Alessio Boni

La Compagnia del Cigno torna in replica su Rai2 da oggi, 29 aprile, per la gioia di tutti coloro che amano la musica ma anche le interpretazioni di Alessio Boni e la magistrale mente di Ivan Cotroneo. Sono questi i due nomi che hanno permesso il successo della serie al suo primo passaggio su Rai1 e, in particolare, se uno ha fatto il bel tempo dietro le quinte, l’altro lo ha fatto davanti alla macchina da presa insieme ad Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude e Dino Abbrescia.

L’appuntamento è fissato per oggi alle 21.10 con i primi due episodi della prima stagione ( ne è stata già annunciata una seconda) dal titolo L’arrivo di Matteo e Nascita della compagnia in cui Matteo parte da Amatrice per raggiungere Milano. Con le note di Rossini nelle orecchie e il sogno di una nuova vita nel cuore, Matteo si sta trasferendo da suo zio, Daniele, per studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi, lo stesso che frequentano anche Domenico, Sofia, Roberto detto Robbo, Rosario, Sara e Barbara.

Il giovane Matteo suona il violino e si porta dietro non solo l’amore per la sua musica ma anche la sua storia, il momento in cui il terremoto che ha distrutto la sua città lo ha profondamente cambiato. Luca Marioni, il professore che segue i ragazzi nell’orchestra, nota subito il suo talento durante le prove dell’orchestra e lo vuole subito nella squadra spingendo i ragazzi ad avere un’unica voce, la voce dell’orchestra.

Ecco il promo de La Compagnia del Cigno:

I primi episodi de La Compagnia del Cigno racconteranno anche la vita di Marioni, una persona sola, un uomo che ha perso la sua famiglia e che è costretto a vedere Irene, la donna che ama, clandestinamente. Nel secondo episodio, il maestro Marioni chiede a Domenico, Robbo, Sofia, Rosario e Barbara di aiutare Matteo con le prove: se Matteo non migliorerà, saranno tutti fuori dall’orchestra.

A parte Domenico, che cerca di rendersi subito operativo creando una chat sul telefonino per organizzare gli incontri, il professore aggiunge anche Sara che, sebbene non faccia parte dell’orchestra perché ipovedente, ha la grinta giusta per aiutare Matteo. Sarà questo a tenere insieme i ragazzi che porteranno sullo schermo le loro storie, le stesse che hanno portato a casa milioni di spettatori, sarà lo stesso per le repliche su Rai2? Lo scopriremo quando domani leggeremo le curve degli ascolti.