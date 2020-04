In The Flash 6 torna Godspeed per un ultimo scontro? Le rivelazioni nel nuovo promo ad un passo dal finale (improvvisato)

The Flash 6 è finalmente tornata in onda dopo una lunga pausa di oltre un mese e ha iniziato la sua corsa verso il finale improvvisato a causa della Pandemia che ha messo tutti con le spalle al muro. I fan dovranno accontentarsi di chiudere questa stagione con l’episodio numero 19 in onda il 12 maggio prossimo e questo significa che siamo ormai agli sgoccioli, ma come andrà a finire? Alla luce di quello che è successo nell’episodio numero 17 in onda ieri sera negli Usa, sono ancora tanti i punti rimasti sospesi.

Il piano sulla velocità artificiale per Barry non sembra poter andare a buon fine e a peggiorare le cose ci ha pensato la finta Iris che, dopo una sfuriata, ha pensato bene di mandare via il marito. Ciliegina sulla torta, il primo promo dell’episodio 18 dal titolo “Pay the Piper” annuncia (o meglio conferma) il ritorno di Godspeed.

ATTENZIONE SPOILER!

The CW ha pubblicato un’anteprima di “Pay the Piper”, il prossimo episodio di The Flash 6, in onda negli Usa il 5 maggio, confermando le voci sul ritorno di Hartley Rathaway/Pied Piper (Andy Meintus), uno dei villain della prima stagione, e di Godspeed. Mai come adesso il suo ritorno sarà imprevedibile visto che il velocista tornerà per la prima volta ad affrontare il team Flash dopo gli eventi di “Crisis on Infinite Earths”, il che significa che tutto è possibile visto che il crossover ha cambiato le linee temporali e tutto ciò che le riguarda.

The Flash Stg.5 (Box 5 Dv) La serie ha conquistato pubblico e critica

Il nono episodio di questa stagione è la prima parte del...

Nell’anteprima, Barry è disposto a rischiare l’ultimo briciolo di velocità per fermare Godspeed ma questo potrebbe mettere a rischio non solo la sua vita ma anche quella del team che si ritroverebbe da solo e incapace di gestire questa emergenza. Siamo sicuri che lo scontro, invece, non permetta a Barry di portare a casa di nuovo la sua velocità con un input in più verso la creazione della forza artificiale?

Ecco il promo dell’episodio 18:

La sinossi dell’episodio recita: “Quando Godspeed ritorna, Barry si rivolge a Hartley Rathaway (guest star Andy Mientus) per avere un aiuto. Tuttavia, le cose diventano tese rapidamente quando Barry va incontro ad uno dei cambiamenti di Crisis ovvero che adesso The Flash e Pied Piper ora sono nemici. Nel frattempo Iris cerca di sfuggire al Mirrorverse“.

Proprio quest’ultima è stata al centro dell’episodio di The Flash 6 andato in onda martedì sera negli Usa. Ormai Barry sembra aver capito che quella che viveva con lui non è la vera Iris e ha cercato di affrontarla ma senza ottenere molto, anzi. L’unica nota positiva è che Cecile, alla fine, ha capito che il velocista ha ragione e ha deciso di aiutarlo, ma come potranno fare a salvare Iris?