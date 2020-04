I kom…plimenti di Vasco Rossi a Jacopo per Sally su Piazza Navona (video)

Si chiama Jacopo Mastrangelo ed è un musicista. Ha suonato di recente Sally di Vasco Rossi, tra i tetti di Roma, con una vista mozzafiato su una Piazza Navona (quasi) deserta.

La sua performance alla chitarra è piaciuta anche al Blasco che ha condiviso il video sui social con tanto di kom…plimenti.

Vasco Rossi ha condiviso il video di Jacopo Maatrangelo su Instagram portandolo all’attenzione dei suoi fan, entusiasti della cover di Sally e commentando:

“Kom..plimenti. Complimenti al giovane chitarrista con la vista mozzafiato su Piazza Navona che ieri ha suonato Sally.

Molto suggestiva”.

Classe 2001, Jacopo Mastrangelo è un giovane musicista di Roma che di recente si sta facendo notare proprio per le cover realizzate in quarantena.



Mentre l’Italia affronta l’emergenza sanitaria da Coronavirus, la musica ci tiene compagnia da casa: oggi far parlare è la cover che Jacopo ha realizzato di Sally, uno dei brani più suonati e cantanti dell’intera discografia di Vasco Rossi.

Sempre attento ai contenuti del web, al Blasco la cover non è di certo sfuggita e oggi il video di Jacopo vanta oltre 50.000 “mi piace” dopo aver raggiunto un milione e mezzo di persone, tanti sono i follower di Vasco Rossi su Instagram.

Chi volesse seguire Jacopo, può farlo su Instagram attraverso il profilo: @now_here_boy_roma.

Sally cammina per la strada senza nemmeno

Guardare per terra

Sally è una donna che non ha più voglia

Di fare la guerra

Sally ha patito troppo

Sally ha già visto che cosa

Ti può crollare addosso

Sally è già stata punita

Per ogni sua distrazione o debolezza

Per ogni candida carezza

Data per non sentire l’amarezza Senti che fuori piove

Senti che bel rumore Sally cammina per la strada sicura

Senza pensare a niente

Ormai guarda la gente

Con aria indifferente

Sono lontani quei momenti

Quando uno sguardo provocava turbamenti

Quando la vita era più facile

E si potevano mangiare anche le fragole

Perché la vita è un brivido che vola via

È tutto un equilibrio sopra la follia

Sopra follia Senti che fuori piove

Senti che bel rumore

Ma forse Sally è proprio questo il senso, il senso, il senso

Del tuo vagare

Forse davvero ci si deve sentire

Alla fine un po’ male

Forse alla fine di questa triste storia

Qualcuno troverà il coraggio

Per affrontare i sensi di colpa

E cancellarli da questo viaggio

Per vivere davvero ogni momento

Con ogni suo turbamento

E come se fosse l’ultimo Sally cammina per la strada leggera

Ormai è sera

Si accendono le luci dei lampioni

Tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni

Ed un pensiero le passa per la testa

Forse la vita non è stata tutta persa

Forse qualcosa s’è salvato

Forse davvero non è stato poi tutto sbagliato

Forse era giusto così

Forse ma, forse ma sì Cosa vuoi che ti dica io

Senti che bel rumore