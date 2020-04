Gestiamo problemi per cuffie e auricolari originali su device Huawei: le istruzioni

Gli auricolari originali rappresentano da tempo l’accessorio considerato più importante dagli utenti che decidono di puntare su un Huawei. In questo contesto, non a caso, ha avuto molto seguito il nostro approfondimento recente per quanto concerne le iniziative di marketing per Huawei P40. In attesa di comprendere le prossime mosse da parte del produttore asiatico, cerchiamo dunque di capire come gestire eventuali problemi riguardanti il prodotto in questione.

Come affrontare problemi con gli auricolari di uno smartphone Huawei

Di recente, tramite social, Huawei ha cercato di chiarire la questione per tutti coloro che stanno cercando un modo per risolvere problemi inerenti cuffie e auricolari. Mi riferisco soprattutto a quei casi in cui si riscontra un drastico calo del volume solo a destra o solo a sinistra. Qui di seguito, dunque, potrete annotare cosa ne pensi la divisione italiana:

“Ti suggeriamo di provare a resettare e riassociare le cuffie o di verificare se ci sono aggiornamenti disponibili. Puoi resettarle inserendo le cuffie nella loro custodia, tenendo premuto il tasto per più di 7 secondi fino a quando la spia di stato lampeggia di rosso“.

Staremo a vedere quali saranno i risconti da parte degli utenti che in questi anni hanno deciso di puntare su un device Huawei, nel caso in cui siano emersi problemi come quelli descritti oggi 29 aprile con cuffie e auricolari originali. A voi è capitato di dover affrontare situazioni del genere? Fateci sapere qui di seguito se la procedura appena descritta si sia rivelata efficace, in modo da definire al meglio la situazione per il pubblico italiano. Del resto è risaputo che con prodotti di questo tipo, con il trascorrere degli anni, gli imprevisti siano all’ordine del giorno. Spesso non per responsabilità diretta del produttore interessato.