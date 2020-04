Diavoli fa un tuffo nel passato nei nuovi episodi, ecco cosa lega Nina e Massimo

Siamo ormai a metà settimana e questo significa che il venerdì si avvicina a grandi passi così come la messa in onda dei nuovi episodi di Diavoli, la serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. I due attori hanno portato sullo schermo il romando di Guido Maria Brera e lo hanno fatto al meglio regalando a Sky ascolti esorbitanti che hanno portato la serie sul podio dei migliori debutti. Nei giorni scorsi Alessandro Borghi ha avuto modo di gongolare per il risultato ottenuto ma non solo.

Nei giorni scorsi ha usato i social per rispondere a chi non ha apprezzato la serie ma limitandosi ad una recensione scialba e sicuramente poco informata e approfondita, siamo sicuri però che il sorriso tornerà presto sul volto di Alessandro Borghi perché i due nuovi episodi in onda venerdì sapranno far tremare i fan e non solo quelli che hanno apprezzato l’aspetto thriller ma anche quelli che amano l’attore in sé.

ATTENZIONE SPOILER!

I fortunati spettatori e storici abbonati Sky hanno già visto i due episodi di Diavoli che sono disponibili da ieri on demand e quindi sanno bene che al centro del primo ci saranno una serie di scene di nudo che, siamo sicuri, tutti apprezzeranno. Ma riguarda chi? In realtà ci sarà l’imbarazzo della scelta perché vedremo Massimo Ruggero molto impegnato sia nel presente che nel passato ma è proprio in quest’ultima fazione che ci interessa un po’ di più, perché?

La fortunata donna che è finita a letto con Massimo in passato è proprio Nina, moglie del suo mentore Dominic. Il momento cruciale è legato alla morte del figlio e alla reazione che ha portato Nina a chiamare Massimo per farsi accompagnare in un posto, alla casa sulla scogliera dove ogni anno portava suo figlio e dove è stata felice. Proprio lì è finita a letto con Massimo salvo poi tornare a casa e, come ha detto lo stesso Dominic, riprendere il loro matrimonio nel migliore dei modi. Il malvagio squalo a capo della NYL ha sempre saputo tutto e lo dirà chiaramente a Massimo proprio negli episodi di venerdì di Diavoli.

La seconda scena di nudo riguarderà il presente: indovinate un po’ con chi finirà a letto il nostro Massimo Ruggero? Ma con Sofia Flores, ovvio. L’avvicinamento alla bella attivista potrebbe rovinare i suoi piani per il futuro e, soprattutto, quello che lo porta a sfidare ancora Dominic. I due riusciranno a spuntarla?