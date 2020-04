Da Piazza San Giovanni al live streaming: il Concerto del Primo Maggio

C’è tanta musica maestro. Dal “Festival Day” del 30 aprile – promosso dal Meeting Etichette Indipendenti e dalla rete dei Festival musicali italiani – al Concerto del Primo Maggio di Roma. L’atteso appuntamento di CGIL, CISL e Uil, dal titolo emblematico “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”.

Il 30 aprile infatti, in diretta streaming, per una intera giornata, su diverse pagine Facebook ci saranno tantissimi collegamenti per sostenere il mondo dei festival e più in generale le imprese e i lavoratori del comparto musicale (oltre 10 mila imprese con oltre 60 mila addetti). Hanno aderito al “Festival Day” oltre 50 sigle tra Festival e Premi musicali. Ognuna avrà uno spazio nel quale presentarsi e dar voce ad un artista, così da realizzare un viaggio itinerante attraverso gli appuntamenti musicali di tutta l’Italia e le nuove melodie del nostro Paese. Inoltre, sarà possibile fare appelli per una raccolta fondi a sostegno della musica o di strutture sanitarie del proprio territorio.

La diretta streaming è prevista sul portale www.sport2u.tv , rilanciata sulle pagine Facebook di Mei, Rete dei Festival, Oasport, Oaplus e di tutti i festival coinvolti. Quelli che vogliono iscriversi – ma anche testate ed enti che intendono proporsi come partner della giornata – lo possono segnalare a segreteria@materialimusicali.it ed in copia a maxdellapelle@gmail.com .

E quest’anno, causa Covid-19, non dal vivo e neanche dalla pulsante storica Piazza San Giovanni di Roma, bensì in live streamingci sarà l’appuntamento più atteso: il concertone del Primo Maggio. Venerdì in prima serata, a partire dalle 20, andrà in onda un’edizione straordinaria su RAI3 e in contemporanea su Rai Radio2.

Tantissimi gli artisti che si alterneranno durante la serata, con ospiti, collegamenti, set musicali e contributi speciali. Ciascuno con la propria musica e la propria perfomance contribuirà a raccontare il nostro Paese in questa situazione di emergenza così difficile. Tra gli artisti presenti: Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero oltre a Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

E ci potete giurare: anche con un nuovo format,il concertone sarà seguitissima da una numerosa platea di giovani e non solo. Dunque collegatevi #1M2020

“Gli artisti con le loro voci e le loro performance live riuniranno il Paese in un grande evento collettivo.Cambia totalmente il format del concerto – scrivono gli organizzatori – mantenendo però intatta la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro che, quest’anno più di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani e la consueta ricchezza musicale e narrativa”.

Condotto in diretta TV dal Teatro Delle Vittorie a Roma, sarà una produzione TV di Rai Tre, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli.

Per la qualità delle performance artistiche, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dall’emergenza sanitaria in corso, i live verranno realizzati principalmente presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) oltre che in altre location sparse per l’Italia e prescelte direttamente dagli artisti.

Parteciperanno anche i quattro vincitori di “Primo Maggio Next”, il contest organizzato da iCompany e dedicato ai nuovi artisti: le due cantautrici, entrambe di Roma, Ellynora di con il suo brano “Zingara”, e Lamine con “Non è tardi“; il cantautore Matteo Alienodi Roma con “Non mi ricordo” e il cantautore Nervidi Firenze con “Sapessi che cos’ho”. www.primomaggio.net .

Buona Musica a tutti.