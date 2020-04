Cast e personaggi di Summertime su Netflix il 29 aprile, il teen drama con Ludovico Tersigni di Skam Italia

Debutta Summertime su Netflix, la nuova serie teen che ha il profumo dell’estate. Dal 29 aprile sono disponibili tutti gli otto episodi che compongono la prima stagione, vagamente ispirata a 3MCS – Tre Metri Sopra il Cielo.

Non aspettatevi, però, un remake della storia d’amore tra Babi e Step. Pur provenendo da due mondi molto diversi, la love story che nasce tra i due protagonisti, Summer e Alex, non ha niente a che vedere con quella narrata nel libro cult di Federico Moccia. Al contrario, Summertime potrebbe essere la giusta risposta ai nostalgici di Skam Italia, vista la presenza di Ludovico Tersigni (che ha il volto di Giovanni nel remake norvegese di Skam) nel cast.

In una calda estate, sulla riviera adriatica, due adolescenti, Summer e Alex si incontrano: tra loro scatta subito un’attrazione innegabile. I due, per, non potrebbero essere più diversi e dai caratteri diametralmente opposti. Lui è il classico ragazzo “bello e impossibile” che cerca un’altra strada diversa da quella impostagli dal padre; lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano, ma allo stesso tempo sa di non potersi allontanare perché è il collante della sua famiglia – la madre è disattenta, si comporta più da adolescente che da genitrice; sua sorella minore invece va male a scuola. Il loro amore sboccerà con l’inizio della bella stagione, allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi. E quando la stagione estiva finirà, il loro amore sopravvivrà anche oltre? Intorno a loro si snodano le vicende dei loro amici, tra cui una ragazza lesbica di cui si innamora un amico di Alex, e un compagno vergine. Anche loro, come i protagonisti, sono alla ricerca di sé stessi.

Nel cast e personaggi di Summertime su Netflix, l’esordiente Coco Rebecca Edogamhe nel ruolo di Summer; Ludovico Tersigni interpreta Alex; Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) veste i panni di Dario. Completano il cast attori esordienti: Amanda Campana è Sofia, Giovanni Maini dà il volto a Edo; e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue.

La serie si contraddistingue grazie a una colonna sonora in cui gli adolescenti possono riconoscersi: da Frah Quintale a Jimmy Fontana, e da Francesca Michielin ad Achille Lauro, ma anche Salmo, Tommaso Paradiso e molti altri. Le musiche sono composte e supervisionate dal cantautore Giorgio Poi.

Summertime su Netflix è disponibile dal 29 aprile con tutti gli otto episodi della prima stagione. Di seguito il trailer della serie italiana, prodotta da Cattleya: