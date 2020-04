Assenza è il nuovo singolo di Gianna Nannini dall’ultimo album La Differenza

Il nuovo singolo di Gianna Nannini è Assenza. Il brano arriva in radio a cominciare dal 1° maggio, nella Giornata dei Lavoratori, dopo che la rocker senese ha annunciato il rinvio del concerto allo Stadio Franchi di Firenze che avrebbe dovuto alla fine di maggio.

Come tutto il nuovo disco, rilasciato nel mese di novembre, anche Assenza è stato registrato a Nashville. L’artista è infatti volata in America per la ricerca di nuovi suoni, che ha riversato nell’ultimo album di inediti rilasciato nel mese di novembre.

Il concerto di Gianna Nannini è rimandato

Com’era prevedibile, Gianna Nannini ha annunciato il rinvio del concerto dello Stadio Franchi di Firenze. Il concerto avrebbe dovuto tenersi alla fine di maggio, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ha comportato l’annullamento della data allo Stadio, organizzata nell’ambito del tour a supporto dell’ultimo album La Differenza. Sono invece confermati i concerti che Gianna Nannini terrà nei palasport in autunno, secondo questo calendario.

18 novembre 2020 Bari, Palaflorio

19 novembre Napoli, Teatro PalaPartenope

21 novembre Catania, Palacatania

25 novembre Villorba, Palaverde

28 novembre Torino, Pala Alpitour

1 dicembre 2020 Asago (Mi), Mediolanum Forum

3 dicembre 2020 Roma, Palazzo Dello Sport

Anche Gianna Nannini all’Arena Campovolo a settembre

Gianna Nannini è tra le protagoniste del concerto che si terrà a settembre all’Arena Campovolo, con il quale si sosterranno i centri antiviolenza da anni al fianco delle donne che si trovino in situazione di necessità. A condividere il palco con Gianna Nannini saranno anche Laura Pausini, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia ed Elisa. Il concerto dovrebbe tenersi il 19 settembre e non è ancora stato interessato da alcun rinvio. La situazione degli spettacoli live è la medesima in tutta Italia, con il comparto che aspetta risposte certe per assicurare un futuro ai lavoratori del settore.

Il testo di Assenza di Gianna Nannini