Arrivano i PlayStation Plus di maggio 2020: annunciati i giochi PS4 gratis

Dopo leak e previsioni varie, i PlayStation Plus di maggio 2020 sono stati finalmente svelati da “mamma” Sony. Seguendo la rivale Microsoft – che ha messo sul piatto i nuovi Games With Gold destinati a Xbox One e Xbox 360 -, tocca ora al colosso giapponese del gaming mettere sul piatto la sua offerta mensile. Offerta ovviamente indirizzata a tutti gli abbonati al suo servizio, utile non solo a ricevere due giochi gratis per PlayStation 4 ogni 30 giorni circa – inseriti in quella che si chiama Instant Game Collection -, ma anche a giocare in multiplayer online con gli altri utenti, a ricevere dello spazio di archiviazione aggiuntivo su cloud e di avere accesso a sconti aggiuntivi in esclusiva su PlayStation Store. Con il tradizionale trailer di presentazione, andiamo allora a scoprire senza ulteriori indugi quali sono le due produzioni scelte dalla “grande S” per omaggiare i suoi fedelissimi dopo la già ottima “mesata” rappresentata da aprile, con l’avventura di Naughty Dog Uncharted 4: Fine di un Ladro e il corsistico DiRT Rally 2.0.

Ad aprire le danze dei PlayStation Plus di maggio di quest’anno è Cities Skylines, intrigante videogioco gestionale sviluppato da Colossal Order e pubblicato da Paradox Interactive, approdato su console nel 2017. Si tratta in sostanza di un vero e proprio city builder, in cui siamo chiamati a impersonare i panni del sindaco di una nuova città per costruire un sistema stradale e allocare terreni per la costruzione di edifici che sono suddivisi in residenziali, commerciali, industriali e uffici. Non solo, dovremo gestire ogni aspetto dell’economia e del benessere cittadino, dalle tasse alle spese di mantenimento dei servizi pubblici.

Il secondo gioco in regalo con la prossima Instant Game Collection da Sony per PS4 e PS4 Pro è poi Farming Simulator 19, classe 2018. Ci troviamo di fronte alla nuova iterazione della celebre serie sviluppata da Giants Software, con tanto di motore grafico rivoluzionato rispetto al passato, tre differenti ambientazioni open world e una modalità cooperativa per 16 giocatori. Cosa ne pensate dei giochi PlayStation Plus di maggio 2020? Siete soddisfatti oppure avreste preferito qualche altro potente first party?