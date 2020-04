Addirittura il terzo aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S20: primi dettagli

Arrivano ulteriori indicazioni interessanti oggi 29 aprile, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S20 ed il suo sviluppo software. Al di là dei discorsi riguardanti alcune offerte che abbiamo avuto modo di toccare con mano negli ultimi giorni, come del resto avrete notato tramite il nostro approfondimento di lunedì, credo sia importante analizzare il nuovo aggiornamento che a sorpresa è stato messo a disposizione del pubblico in giro per il mondo. Raccogliamo dunque le informazioni disponibili fino a questo momento.

Cosa sappiamo sul terzo aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S20

Alcuni dettagli in merito sono stati rilasciati da una fonte autorevole come SamMobile. Stando a quanto riportato pochi minuti fa, più in particolare, il produttore coreano ha iniziato a lanciare un nuovo aggiornamento software per la serie dei Samsung Galaxy S20 ad una sola settimana di distanza dal precedente pacchetto software. Per farvela breve, questo è il terzo upgrade del firmware che ha visto la luce per i modelli in questione durante il mese di aprile. A differenza degli aggiornamenti precedenti, il rilascio trapelato questo mercoledì dovrebbe portare solo una nuova patch di sicurezza. Quella di maggio 2020 per l’esattezza.

Insomma, dovrebbe essere scongiurato a prescindere il pericolo che il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S20 porti con sé potenziali bug, poiché questo andrebbe a peggiorare nuovamente l’esperienza di utilizzo dei dispositivi interessati. Il tutto, lo ricordo, in un contesto generale in cui sono emersi durante le prime settimane post commercializzazione dei problemi che Samsung ha dovuto risolvere con gli upgrade recenti.

Staremo a vedere quali saranno le indicazioni che arriveranno anche dagli utenti italiani nel corso delle prossime settimane, una volta assorbiti e testati i tanti aggiornamenti che di recente sono stati messi a disposizione di coloro che si sono portati a casa il Samsung Galaxy S20.