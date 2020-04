Ufficiali le videochiamate a 8 persone su WhatsApp per iOS: link download

Esteso a 8 persone il limite per le videochiamate e le chiamate vocali su WhatsApp per iOS: la novità arriva direttamente con l’iterazione 2.20.50 dell’applicazione, disponibile al download su App Store. Come riportato da ‘9to5mac.com‘, la funzionalità è inedita, ma ormai se ne sente parlare da giorni (complice la situazione che purtroppo ormai viviamo da settimane per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, che ci sta tenendo lontani dai nostri cari, e talvolta anche peggio).

La nuova opzione di WhatsApp per iOS (in implementazione anche per la controparte Android) raddoppia il numero massimo di partecipanti a videochiamate e chiamate vocali di gruppo, per una rimpatriata online di quelle che promettono grosse risate. Per poter funzionare, tutti i partecipanti dovranno naturalmente aggiornare WhatsApp per iOS all’ultima versione disponibile su App Store, per l’appunto la 2.20.50. L’aggiornamento apporta anche miglioramenti negli elementi visivi per iOS 13, tra cui l’upgrade del mune delle azioni per i messaggi.

Il rilascio dell’estensione fino a 8 persone per le videochiamate e le chiamate vocali su WhatsApp per iOS ormai è cosa fatta (ufficiale), mentre per i dispositivi Android c’è ancora un po’ da aspettare, ma probabilmente neanche tanto visto che le relative FAQ sono già state aggiornate (è possibile che il rilascio avvenga nelle prossime ore anche per quanti sono in possesso di uno smartphone equipaggiato con l’OS mobile di Google). A questo punto non vi resta altro che correre ad aggiornare WhatsApp per iOS: per scaricare l’iterazione 2.20.50, che è poi quella che permette di estendere fino a 8 partecipanti le videochiamate e le chiamate vocali di gruppo, potete cliccare su questa pagina, che vi rimanderà direttamente alla relativa sezione di App Store. Per tutte le domande del caso utilizzate il box dei commenti qui sotto: vi risponderemo il prima possibile.