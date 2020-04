Rivoluzione per il display del Samsung Galaxy S21: nuovo fornitore in arrivo

Ci sono alcune informazioni interessanti da prendere in esame oggi 28 aprile, per quanto riguarda il progetto relativo al Samsung Galaxy S21. Nonostante lo smartphone vedrà la luce solo nel corso del 2021, al punto che c’è attualmente incertezza anche sul suo nome (non è da escludere che si dia continuità alla scelta di marketing dell’ultimo anno, passando al Galaxy S30 ad esempio), stanno prendendo corpo rumors da fonti autorevoli per questo progetto.

Prime voci sul display per il Samsung Galaxy S21

In particolare, dopo le indiscrezioni relative alla sua fotocamera di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa, questo martedì si parla dei possibili display che verranno adottati dallo stesso Samsung Galaxy S21. Secondo quanto riportato da SamMobile, più in particolare, con il top di gamma 2021 potrebbe esserci una svolta epocale sotto questo punto di vista, in quanto il produttore coreano potrebbe esternalizzare la realizzazione degli schermi.

In questo senso, si parla di una possibile collaborazione con BOE. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del più grande fornitore di pannelli LCD al mondo. Insomma, una garanzia che potrebbe assicurare al Samsung Galaxy S21 un valore aggiunto non di poco conto rispetto ai concorrenti che vedranno la luce nello stesso periodo. Al momento non sappiamo di più, se non che la scelta potrebbe ricadere su un pannello OLED flessibile da 6,67 pollici.

Staremo a vedere nei prossimi mesi quale direzione verrà presa con il progetto relativo al Samsung Galaxy S21 e se, effettivamente, ci sarà questo grosso cambiamento per quanto concerne la produzione di display. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista? I tempi sono maturi per cambiare partner? Diteci la vostra qui di seguito, nell’area commenti, in attesa che arrivino segnali più concreti dal colosso asiatico sull’argomento.