Nuove serie tv su Sky a maggio, cosa guardare da The L Word: Generation Q a Le Regole del Delitto Perfetto 6

Se nel mese di aprile l’attenzione generale si è concentrata su Diavoli, l’elenco delle nuove serie tv su Sky a maggio 2020 mostra invece una varietà capace di soddisfare un po’ tutti i palati.

Si parte il 6 maggio con l’arrivo de I Simpson 26 su Fox, per poi passare all’11 maggio e al debutto di The L Word: Generation Q su Sky Atlantic. Dopo il rinvio di febbraio, il revival dell’iconica serie LGBT Showtime – già rinnovato per una seconda stagione – è finalmente pronto per gli schermi italiani.

Nel nostro approfondimento sulla serie raccontiamo come a tre volti storici del cast – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – si affianchi nel revival un nuovo gruppo di interpreti, così da dare spazio e voce alla generazione Q.

L’intento di The L Word: Generation Q, ha spiegato la showrunner Marja-Lewis Ryan, è superare i punti di vista ormai datati della The L Word che conosciamo. Per farlo si colloca in nuove ambientazioni e amplia il ventaglio di identità e orientamenti rappresentati.

Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey sono affiancate nel cast della serie da Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni e Rosanny Zayas.

Tra le serie tv su Sky a maggio anche Modern Family. La plupripremiata sitcom arriva su Fox il 15 maggio con gli episodi dell’ultima stagione, per la quale il Presiente di ABC Entertainment Karey Burke ha promesso nuovi eventi cruciali che nessun vero fan della serie vorrà perdersi.

Nel cast di Modern Family 11 sono di ritorno tutti gli interpreti principali della serie: Ed O’Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Sofia Vergara, Rico Rodriguez, Jeremy Maguire, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould, Aubrey Anderson-Emmons.

Il 17 maggio arriva su Fox anche la seconda parte dell’ottava stagione de L’Uomo di Casa, la sitcom ideata da Jack Burditt e incentrata sul racconto in chiave comica delle vicende familiari dei Baxter. Tra gli interpreti principali figurano Tim Allen, Nancy Travis, Amanda Fuller, Molly McCook, Kaitlyn Dever, Christoph Sanders, Hector Elizondo, Jet Jurgensmeyer, Jonathan Adams.

Tra le novità del mese su Fox anche American Dad, in arrivo il 18 maggio. La longeva sitcom animata di Seth MacFarlane torna con gli episodi della nona stagione dopo la messa in onda su Italia 1.

L’elenco delle nuove serie tv su Sky a maggio si arrichisce il 19 del mese con la terza stagione di 9-1-1, procedural poliziesco creato dallo storico duo Ryan Murphy-Brad Falchuk e concepito per narrare le vicende personali e lavorative di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles.

La serie torna sugli schermi di Fox – non più Fox Life – con un cast di cui fanno parte tra gli altri Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Rockmond Dunbar, Connie Britton, Jennifer Love Hewitt, Ryan Guzman.

Dopo la messa in onda su Rai 2, la settima stagione di Elementary arriva su Fox Crime il 25 maggio. Il procedurale che offre un punto di vista contemporaneo sulle avventure di Sherlock Holmes torna con gli episodi dell’ultima stagione e Jonny Lee Miller nei panni del protagonista.

Tra le nuove serie tv in arrivo su Sky a maggio anche l’attesa seconda stagione di What We Do In The Shadows. Il mockumentary spin-off dell’omonimo film è creato, sceneggiato e diretto da Jemaine Clement e Taika Waititi, ed è atteso su Fox dal 27 maggio.

La storia ruota attorno a Nandor, Laszlo, Nadja e Colin, quattro vampiri di Staten Island che, insieme al famiglio Guillermo, vengono seguiti e intervistati da una troupe televisiva per un documentario. I protagonisti della serie sono Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch. I personaggi ricorrenti sono interpretati da Beanie Feldstein, Doug Jones e Jake McDorman.

Si resta su Fox, ma questa volta il 28 maggio, per la seconda parte dell’ultima stagione de Le Regole del Delitto Perfetto. Nel nostro recap approfondito spieghiamo come gli ultimi sei episodi intendano riprendere il filo degli eventi narrati nell’ultimo finale di metà stagione.

Quell’adrenalinico episodio ha segnato infatti un punto di svolta per Annalise e i suoi studenti, finalmente consapevoli di chi fosse la talpa nel gruppo. Chi segue la programmazione americana può invece rinfrescare la memoria su quanto accaduto nell’undicesimo e nel dodicesimo episodio, in attesa del tredicesimo in onda il 30 aprile.

Nell’ultimo appuntamento con la serie di Pete Nowalk sono di ritorno Viola Davis, Billy Brown, Alfred Enoch, Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt McGorry, Karla Souza, Charlie Weber, Liza Weil, Conrad Ricamora, Amirah Vahn, Rome Flynn, Tom Verica.

La paronamica sulle nuove serie tv su Sky a maggio si chiude con la seconda stagione di Magnum P.I., reboot dell’omonimo successo televisivo anni ’80. In questa nuova versione Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez. Al suo fianco nel cast Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Amy Hill, Tim Kang.