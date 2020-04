Migliora ulteriormente Huawei P20 Lite con quarta beta EMUI 9.1 in Cina

Arrivano ulteriori indicazioni in queste ore per quanto riguarda gli utenti che dispongono di un Huawei P20 Lite. In attesa di capire se e quando verranno risolti i problemi inerenti le chiamate che abbiamo trattato durante lo scorso fine settimana, oggi 28 aprile trapelano ulteriori indicazioni a proposito dello sviluppo software per lo smartphone commercializzato nel 2018. Premettendo che il discorso odierno debba essere circoscritto alla Cina, ci sono considerazioni interessanti da fare.

Nuovo aggiornamento per Huawei P20 Lite con la beta in Cina

Informazioni in merito ci sono state fornite direttamente da Huawei Central, secondo cui in Cina sta arrivando ufficialmente la quarta beta ottimizzata per lo stesso Huawei P20 Lite su EMUI 9.1. Non sappiamo ancora quando sarà pronto l’aggiornamento nella sua versione definitiva, ma soprattutto quando il produttore sarà pronto per il grande salto dall’Asia all’Europa, ma è chiaro che segnali di questo tipo siano incoraggianti anche qui da noi.

Il changelog del rilascio, in questo caso, ci dice ben poco, visto che ai possessori di un Huawei P20 Lite viene annunciato semplicemente che è sia stata ottimizzata la stabilità del sistema per una migliore esperienza utente. Insomma, gli utenti che hanno partecipato al programma beta in Cina dovrebbero andare incontro ad un passo in avanti in termini di prestazioni generali e stabilità. Maggiori informazioni verranno la luce solo a distribuzione dell’upgrade terminata.

Ovviamente qui in Italia si guarda con interesse ai progressi fatti in Cina, aspettando che il produttore asiatico inizi a dare informazioni anche all’Europa sull’aggiornamento per Huawei P20 Lite ottimizzato su EMUI 9.1. Secondo voi quanto dovremo attendere ancora? Sono ormai maturi i tempi per andare incontro ad un aggiornamento tanto atteso? Fateci sapere con un commento a fine articolo.