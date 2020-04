Lea Michele è incinta? La star di Glee aspetta un figlio dal marito Zandy Reich

Lea Michele è incinta, almeno secondo quanto riporta EW citando una fonte anonima molto vicina alla coppia. In realtà si parla di questa possibile gravidanza ormai da qualche settimana visto che i sexy vestiti e le pose per intero hanno lasciato il posto a mezzi busti (in cui non si vede spesso la pancia), tute e maglioni larghi. Qualcuno potrebbe optare dicendo che ci troviamo in quarantena e tutti abbiamo un po’ smesso di agghindarci un po’, ma il dubbio rimane. Il suo volto un po’ stanco e le foto a mezzo busto sembrano confermare che la notizia sia vera.

Al momento Lea Michele è rimasta in silenzio così come ha fatto il marito Zandy Reich ma i fan hanno già preso d’assalto i suoi profili social per cercare di capire se sia tutto vero oppure no contenti che per lei ci sia stato l’atteso lieto fine. Secondo quanto riporta People, l’ex stella 33enne di Glee dovrebbe essere incinta del marito Zandy Reich, 37 anni, al quale è legata dal 2017. Nell’aprile successivo, l’imprenditore ha fatto la sua proposta a Lea Michele con un anello a taglio radiante allungato di quattro carati che ha progettato personalmente e con il quale non poteva che ottenere un sonoro sì che li ha portati a sposarsi qualche mese dopo.

Zandy Reich ha ricevuto il “sigillo di approvazione” dal mentore Ryan Murphy di Lea Michele, come lei stessa ha raccontato, e poi ha portato all’altare l’attrice nel marzo 2019 con una cerimonia intima e romantica nel nord della California, a cui hanno preso parte anche i colleghi Darren Criss, Becca Tobin ed Emma Roberts. La coppia si è detta felice di essersi sposata circondata da amici e parenti ma “soprattutto, felici di trascorrere il resto della vita insieme”.

Da allora è passato già un anno e i due potrebbero aver festeggiato il loro anniversario proprio con una gravidanza, quella del loro primo figlio. Ecco il video postato da Lea Michele per festeggiare il loro primo anno insieme:

Inutile dire che i fan sono già al settimo cielo e sperano il meglio per Lea Michele e il suo marito ma il pensiero di tutti non può che andare un’altra volta all’amato Cory Monteith, grande amore dell’attrice morto nel 2013. A lui ha dedicato alcuni dei suoi tatuaggi e ogni anno rivolge un pensiero sui social mentre i fan si chiedono come sarebbe stato se quel giorno le cose fossero andate diversamente.