La serie Narcos diventa un marchio di moda: collezioni d’abbigliamento e gioielli ispirate alla saga Netflix

Mentre si attende, con inspiegabile ritardo, il rinnovo dello spin-off per la terza stagione, la serie Narcos diventa un brand di moda. Ben presto saranno in vendita capi d’abbigliamento, gioielli ed oggetti d’uso personale legati alla serie e al suo immaginario.

La società di produzione cinematografica francese Gaumont, attiva nel settore dell’intrattenimento da oltre un secolo, sta collaborando con la piattaforma di e-commerce Dropdaze per lanciare il marchio Narcos Los Angeles, che produrrà gioielli di lusso, capi da uomo ed intere capsule collection a tema Narcos destinate ai fanatici della serie.

Non è raro che un format d’intrattenimento ispiri anche una linea di prodotti commerciali, anzi, è piuttosto comune. Basti pensare alla quantità di gadget, indumenti ed oggetti vari che vengono immessi ogni anno sul mercato col marchio di grandi case di produzione per capitalizzare il successo di film, serie, cartoni animati, musical ed ogni altro format di successo. Anche in questo caso il progetto imprenditoriale è curato direttamente dalla società che produce la serie, attiva dal 1895 con sedi in Europa e a Los Angeles. La Gaumont ha scelto la piattaforma di commercio online Dropzone, che vende prodotti ispirati al mondo dello spettacolo e alle tendenze social.

La prima collezione di Narcos Los Angeles sarà composta da gioielli e accessori pret-à-porter da uomo ispirati all’estetica della serie gangstar Netflix, nonché linee d’abbigliamento a tema: si andrà dallo stile eccentrico di camice e giacche – sicuramente con temi floreali e un’impronta vintage – ai capi sportivi e ai completi militari, passando per magliette e felpe con grafiche relative alla serie ed altri articoli di uso comune. Ad ispirare il marchio sarà l’estetica della serie, che tanto ha contribuito con i suoi costumi, i colori, gli oggetti di scena e i temi grafici a riprodurre e rendere magnetica la storia criminale del narcotrafficante Pablo Escobar e dei suoi rivali di Cali nelle prime tre stagioni della serie originale, così come quella di Felix Gallardo nello spin-off prequel ambientato in Messico negli anni Ottanta.

Narcos White Box Logo Men's Sweatshirt Felpa da uomo

SI PREGA DI UTILIZZARE LA GUIDA ALLE TAGLIE NELLA GALLERIA IMMAGINI

La collezione sarà disponibile per l’acquisto online entro la fine del 2020, quando presumibilmente si spera che sarà già stata annunciata la terza stagione di Narcos: Messico.

Lo spin-off messicano della saga, infatti, è approdato su Netflix lo scorso febbraio con la seconda stagione dal finale aperto (qui la nostra recensione), ma non è ancora stata rinnovata per un terzo capitolo, nonostante la conclusione scritta dagli sceneggiatori facesse pensare ad una prosecuzione certa della serie.