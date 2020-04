Inspiegabile la fotocamera rotta sui Samsung Galaxy S20 Ultra senza cadute (foto)

Un fatto inspiegabile e pure molto grave: sta accadendo che su alcuni (neanche troppo pochi) Samsung Galaxy S20 Ultra freschi di acquisto la fotocamera principale si rompa, inspiegabilmente. Senza una reale caduta del dispositivo su una superfice, sono in tanti a testimoniare che, purtroppo, la sezione contenente tutti i sensori presenta delle lesioni e pure vistose.

La foto con protagonista uno dei Samsung Galaxy S20 Ultra con la fotocamera principale letteralmente lacerata è quella in apertura articolo. Il sito di settore SamMobile ha raccolto un numero considerevole di testimonianze di persone con questi problemi sulla community Samsung statunitense. Gli acquirenti del dispositivo top di gamma asseriscono tutti di aver trattato con cura il loro smartphone e di non averlo fatto cadere. Ad ogni modo, tuttavia, confermano di essersi imbattuti nell’episodio di rottura con conseguenti problemi nell’utilizzare la fotocamera proprio per avere scatti degni di nota per un telefono anche molto costoso.

Al momento Samsung, nonostante le non poche proteste, non avrebbe lasciato dichiarazioni sulla vera natura del problema e dunque le uniche ipotesi al riguardo sono quelle formulate dagli stessi utenti che parlano di probabile difetto di progettazione per il modulo fotocamera proprio del Galaxy S20 Ultra. Sta di fatto che il produttore non ammette, sempre per il momento, un intervento in garanzia per la rottura e chi è incorso nell’episodio dovrà spendere di tasca sua una certa somma per la riparazione, sarebbe non inferiore ai 100 ollari.

Al momento in Italia non si registrano testimonianze di Samsung Galaxy S20 Ultra con la fotocamera vistosamente rotta. Si potrebbe dunque trattare di un’anomalia che riguarda un particolare lotto di produzione, magari distribuito appunto negli USA. La vicenda andrà di certo monitorata per comprenderne ulteriori sviluppi e capire anche quale sarà la presa di posizione di Samsung al riguardo.