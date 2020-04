Il videogame Drug Dealer Simulator vi fa vestire i panni di uno spacciatore: demo gratis su Steam

Si chiama Drug Dealer Simulator il nuovo videogioco più chiacchierato tra la community di appassionati. E a ragione, considerando che, come il nome lascia già intendere, si tratta di un titolo che ci permette di vestire gli scomodi panni di un trafficante di sostanze stupefacenti. Uno spacciatore, in soldoni, per un’avventura dal deciso gusto di illegalità virtuale, da vivere sugli schermi dei nostri PC. Gli sviluppatori di Movie Games e il publisher PlayWay hanno dato vita ad un “simulatore” in poligoni che va oltre il già noto coraggio del franchise Grand Theft Auto, in cui i giocatori sono chiamati a tenere sotto controllo le spedizioni della merce, a preparare le varie dosi per la vendita, ad organizzare nel dettaglio la distribuzione, e naturalmente pure ad evitare le pattuglie di polizia e gli agguati delle gang locali rivali.

E se è vero che è possibile acquistare Drug Dealer Simulator su Steam al prezzo di listino di 16,7 euro, è notizia di oggi che sempre sulla piattaforma di casa Valve è stata messa a disposizione una demo gratuita, ad uso e consumo di tutti i curiosi che giocano su personal computer. Per avviare il download, vi basterà fiondarvi sulla scheda ufficiale di questo controverso videogame a questo link. Scheda che fornisce pure una sinossi dell’esperienza messa a punto dai ragazzi di Movie Games:

Hai mai pensato di espandere il tuo impero del crimine, senza conseguenze legali e morali? Simulalo! Ora potrai finalmente infilarti nei vicoli bui del business dello spaccio di droga! Parti in piccolo, cresci in grande: inizia la tua avventura in un modesto e sporco nascondiglio e fatti strada per controllare il territorio, assumere i tuoi galoppini e condurre affari pericolosi. Diventa una mente organizzativa dello spaccio di strada oppure un gangster spietato – dipende da te. Ma fai attenzione! Non c’è nulla di facile nel mondo del crimine…

Cosa ne dite, Drug Dealer Simulator ha solleticato i vostri palati? Gli darete almeno una possibilità?