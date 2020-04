David di Donatello 2020: Il Primo Natale di Ficarra e Picone ha vinto il David dello spettatore

Il Primo Natale, il film in cui appare il duo composto da Ficarra e Picone, ha conquistato un David di Donatello. In attesa di scoprire chi saranno gli altri vincitori, la commedia ha già vinto Il premio dello spettatore. Ad annunciarlo è stata Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano.

Il premio dello spettatore, all’interno della manifestazione chiamata David di Donatello, è nato l’anno scorso. Questo riconoscimento viene consegnato alla pellicola che ha registrato il maggior numero di spettatori presso le sale cinematografiche italiane entro il 31 dicembre. Con 2.363.303 di persone (secondo i dati di Cinetel), è stato Il Primo Natale a conquistare questo David.

La 65ᵃ edizione dei Premi David di Donatello sarà trasmessa in diretta l’8 maggio su Rai 1. A presentare l’evento sarà Carlo Conti. La manifestazione era originariamente fissata per lo scorso 3 aprile, ma, a causa dell’emergenza sanitaria, gli organizzatori hanno deciso di rimandarla. Abbiamo già parlato dei candidati in un altro articolo.

Il Primo Natale, diretto e interpretato da Salvo Ficarra e Valentino Picone, è un film che, con un incasso di oltre 15.300.000 di euro, si è rivelato un vero e proprio successo. Complice del trionfo anche l’originalità della storia narrata. Salvo, un ladro, e Valentino, un sacerdote, si ritrovano in Palestina, nel periodo in cui nacque Gesù Cristo. I due, tra battute e diversificate avventure, dovranno fare i conti con diverse sfide in quel periodo storico.