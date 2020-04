Il finale di The Resident 3 su FoxLife in lingua originale, la seconda stagione slitta ancora su Rai2

Il finale di The Resident 3 andrà in onda proprio oggi, 28 aprile, su FoxLife ma ancora una volta in lingua inglese e con i sottotitoli italiani a partire dalle 21.00 e tre settimane dopo la messa in onda americana. Inutile dire che anche il medical drama con Matt Czuchry ed Emily VanCamp ha dovuto rinunciare al suo vero finale per via dell’emergenza Coronavirus che non ha permesso girare gli ultimi episodi e, quindi, dovremo fermarci con l’episodio numero 20 dal titolo “La fine di tutto”.

Anche in questo caso quello che andrà in onda sarà un finale improvvisato che, seppure si conclude con un cliffhanger, non si può definire del tutto soddisfacente. Al centro di tutto ci sarà ancora il diffondersi della candidia auris che ha preso il via da una delle pazienti del testardo ed egoista dottor Cain che adesso rischia di non rovinare la sua media ma fare danni ancora peggiori. Il Chastain Park Memorial Hospital riuscirà a contenere il mortale fungo oppure no? Ancora una volta Conrad sarà al centro dell’emergenza e non solo.

Ecco il promo dell’episodio:

Come sempre l’emergenza non viene mai da sola e così anche il passato arriva a bussare alla porta dei dottori di The Resident 3 ma quante cose rimarranno in sospeso in questo finto finale e quali cose dobbiamo rimandare alla già annunciata quarta stagione? Sicuramente scopriremo questa sera come andrà a finire questo ciclo e come si chiuderanno le questioni che riguardano anche il rapporto tra Kim e Cain, e cos’altro?

Intanto, il pubblico è in attesa di vedere ancora la seconda stagione in chiaro. Alla fine delle repliche della prima stagione, andate in onda in coppia con The Good Doctor 3 fino a qualche settimana fa, avrebbe dovuto lasciare il posto alla seconda ma non sarà così. In un primo momento il medical drama era previsto in palinsesto proprio per questa primavera, è poi slittato a giugno come gioiellino di punta del palinsesto estivo, e ora? In queste ultime ore sembra che i fan debbano aspettare ancora un po’ visto che i nuovi episodi al primo passaggio in chiaro potrebbero andare in onda a luglio.