I 12 del cast di Amici Speciali da The Kolors a Irama, Andreas Muller e Giordana Angi

Si compone il cast artistico di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia, il programma TV di Maria De Filippi inizialmente denominato Amici All Star.

Non ci sarà Enrico Nigiotti, a differenza di quanto inizialmente comunicato; confermato Michele Bravi, il primo dei nomi emersi direttamente da Maria De Filippi.

“Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto”: 12 schierati tra cantanti (7) e ballerini (5) per tenersi compagnia in prima serata su Canale 5 prossimamente.

La data d’inizio di Amici Speciali non è ancora stata comunicata ma all’avvio del nuovo programma non dovrebbe mancare molto. Si parla di metà maggio.

Ci sarà una giuria a votare le esibizioni di canto e di ballo: i nomi dei componenti restano in attesa di ufficialità. Nel cast artistico spunta il nome di Stash Fiordispino e dei The Kolors vicino a quello della vincitrice in carica di Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi.

I 5 ballerini di Amici Speciali sono Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. I 7 cantanti del programma saranno invece The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random.

Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia sarà una maratona artistica in 4 puntate all’insegna della solidarietà in prima serata su Canale all’insegna del canto e del ballo.

Quando l’Italia sta per superare la Fase1 dell’emergenza sanitaria Covid-19, guardando con ottimismo alla Fase2, Maria De Filippi torna ad occupare la prima serata di Canale 5 con un format nuovo. Il pubblico resterà assente ma il programma si svolgerà, con tutte le precauzioni del caso e tenendo conto delle norme sul distanziamento sociale al fine di tutelare la salute dei partecipanti e degli operatori coinvolti.

Il cast artistico di Amici Speciali è stato svelato sui social in un video promozionale.