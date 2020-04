Horizon Zero Dawn 2 in uscita su PS5: annuncio a breve secondo un leak

Che Horizon Zero Dawn 2 sia in sviluppo è ormai cosa certa, nonostante i ragazzi di Guerrilla Games non abbiano mai annunciato ufficialmente un seguito per l’avventura a mondo aperto di Aloy. Considerata l’ottima qualità – e l’incredibile riscontro di pubblico – del primo capitolo, è naturale che la software house olandese voglia tornare ad esplorare quello stesso universo che ha fatto innamorare così tanti giocatori in tutto il mondo. Il tutto con un degno sequel pensato per la console di prossima generazione di casa Sony, quella PS5 attesa nel corso delle festività natalizie del 2020 – rallentamenti da Coronavirus permettendo.

E se è vero che la rete continua a regalare indiscrezioni in merito, anche nella giornata di oggi Horizon Zero Dawn 2 è tornato a cavalcare le cronache. Nelle ultime ore è infatti apparso sul forum Reddit un topic dedicato al prossimo numero del magazine videoludico Official PlayStation Magazine UK. A quanto pare, il numero 175 della rivista sarà dedicato ai giochi in arrivo su PlayStation 5, compreso per l’appunto il nuovo action adventure di Guerrilla Games. In basso a destra sulla copertina, dedicata al DualSense – il controller di PS5, presentato di recente in via ufficiale dal colosso giapponese – è visibile un piccolo strillo che riporta la scritta Revelead! the surprising Horizon Zero Dawn sequel, lasciando dunque intendere che il reveal della prossima incarnazione di Horizon Zero Dawn avverrà proprio sulle pagine di OPM UK.

Su Reddit la discussione è inevitabilmente infuocata, e sono in molti a chiedersi se l’immagine sia autentica o se si tratti di un fake. Per il momento la redazione britannica non si è espressa in merito. Scopriremo se Horizon Zero Dawn 2 sarà effettivamente annunciato sulle pagine di Official PlayStation Magazine solo il 2 giugno, data di uscita del prossimo numero. Nel frattempo diteci, cosa vi aspettate da un possibile sequel? Vi eccita l’idea di tornare a combattere macchine senzienti al fianco di Aloy?