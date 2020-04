Chi sono gli affetti stabili: nei congiunti i fidanzati sì, ma gli amici?

Chi sono gli affetti stabili di cui tanto si è sentito parlare a partire dalla serata di ieri 27 aprile? C’è ancora molto confusione circa l’interpretazione del termine congiunti, che potranno vedersi, anche se rispettando le norme di distanziamento sociale (evitando chiaramente assembramenti pericolosi) a partire dal 4 maggio, quando entrerà in vigore la Fase 2. In attesa della pubblicazione delle FAQ da parte del Palazzo Chigi che chiariranno definitivamente la vicenda, possiamo analizzare il significato di affetti stabili.

Come riportato da ‘teamworld.it‘, generalmente si parla di affetti stabili facendo riferimento a tutte quelle persone con cui abbiamo costruito nel tempo una relazione consolidata. Gli affetti stabili sono, semanticamente parlando, abbraccerebbero anche la sfera dei fidanzati e dei partner in senso ampio. Gli amici possono essere considerati affetti stabili? Le parole del Premier Conte sembrerebbero escluderli dal concetto generale di ‘congiunti’, avendo il Presidente del Consiglio affermato che non sarà possibile recarsi a casa di amici a fare feste, e che si potrà, al contrario, fare visita alle persone con cui si ha un rapporto di parentela, e con cui sussistono stabili relazioni affettive.

Sulla corretta interpretazione dell’espressione ‘affetti stabili’ è intervenuta anche la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, secondo la quale con il termine congiunti il Governo avrebbe fatto riferimento non solo ai familiari, ma anche ai soggetti con i quali si abbia intrecciato nel tempo rapporti affettivi stabili, seppur non formalizzati sul piano giuridico. I fidanzati sono certamente ascrivili in questa categoria. Per congiunti si allude ad una cerchia molto ampia e generica, starà alla responsabilità individuale giudicare la singola circostanza (se si dichiara di avere a trovare il fidanzato, ci si assume una responsabilità nei confronti della propria salute e di quella degli altri).