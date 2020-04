Cardinal 4, l’ultima stagione della serie, arriva in Italia su laF dal 28 aprile

Sarà l’indagine finale per il tormentato detective John Cardinal, che dà il nome a questa serie crime di successo: martedì 28 aprile debutta su laF (canale 135 di Sky) in prima tv assoluta per l’Italia Cardinal 4, l’ultima stagione intitolata La Notte Più Fredda e tratta dall’ultimo romanzo del giallista Giles Blunt dedicato al personaggio, Until the Night.

Cardinal 4 è il capitolo conclusivo della serie thriller canadese coprodotta dallo stesso Blunt, che negli ultimi quattro anno è stata distribuita con successo negli Stati Uniti, in Australia, in Israele e in diversi Paesi d’Europa tra cui Regno Unito, Spagna, Germania e Italia.

Billy Campbell saluta con Cardinal 4 il suo personaggio più longevo in carriera: l’attore non ha escluso un potenziale ritorno nei panni dell’abile detective della polizia dell’Ontario in futuro, ma per ora non sono previsti altri adattamenti visto che la serie ha coperto l’intero ciclo di gialli dell’autore.

In Cardinal 4, il protagonista e la sua collega Lisa Delorme (Karine Vanasse), legati ormai da una profonda amicizia che non ha bisogno di troppe parole, devono affrontare scelte che potrebbero portarli ad allontanarsi. John Cardinal deve preservare il rapporto con la figlia Kelly (Alanna Bale), la Delorme deve valutare un’interessante opportunità di carriera a Toronto. Ma l’ennesima indagine li costringe a lavorare ancora insieme per quello che potrebbe essere il loro ultimo caso, apparentemente banale ma decisamente sorprendente.

La scomparsa di un noto uomo politico finisce per rivelare l’esistenza di una catena di omicidi in un ambiente carico di trasgressione e violenza: un folle serial killer rapisce e uccide le proprie vittime, scelte in modo apparentemente casuale, congelandole nella gelida baia di Algonquin. La mancanza di un filo conduttore evidente nella selezione delle vittime mette in difficoltà i due detective, che non riescono a collegare gli indizi rinvenuti sulle scene dei vari delitti. Provati dalla difficoltà del caso e dalle loro vicende personali, finiscono per rischiare la loro vita in questa ultima indagine insieme.

I sei episodi di Cardinal 4, da 60 minuti ciascuno, vanno in onda a partire dal 28 aprile 2020 alle ore 21.10 su laF per 3 martedì. La serie è inoltre disponibile On Demand su Sky e su Sky Go. Ecco il promo della stagione finale e le immagini promozionali dei nuovi episodi.