Azalea della Ricerca AIRC 2020 solo su Amazon: prezzo e tempi di spedizione

La ben nota azalea della Ricerca AIRC, in questo 2020, sarà solo a disposizione su Amazon. Niente vendita della pianta nelle piazze, come da tradizione da anni oramai in Italia in occasione della Festa della Mamma per la raccolta di fondi per la Ricerca contro il cancro. L’emergenza Covid-19 ha imposto, anche in questo specifico caso, nuove regole e modalità ma il bellissimo rituale non sarà perso e potrà essere rispettato attraverso la distribuzione della speciale pianta attraverso l’e-commerce di Bezos.

Una premessa doverosa visti pure i tempi di consegna non rapidissimi di Amazon in questo periodo di emergenza. La Festa della Mamma sarà il prossimo 10 maggio e sarebbe opportuno provvedere all’acquisto già in queste ore per assicurasi la consegna della pianta AIRC nei prossimi giorni e dunque in tempo per la ricorrenza.

Il prezzo dell’azalea dellla Ricerca AIRC 2020 su Amazon è pari a 15 euro, in pratica lo stesso costo di altre edizioni della raccolta fondi contro il cancro. Amazon ci tiene a precisare che l’intero importo sarà devoluto alla fondazione di ricerca appunto e neanche un centesimo sarà trattenuto dall’e-commerce. La pianta in se può essere ordinata fin d’ora ma senza la relativa scelta del colore. La pianta giungerà in una nuance a caso, quella abbinata alla spedizione dall’operatore della logistica del sito di vendite.

Alcuni chiarimenti ulteriori sull’acquisto. Si potrà comprare l’azalea della Ricerca AIRC 2020 dal proprio account Amazon ma farla recapitare, ad esempio, ad un indirizzo diverso dal proprio, magari proprio quello della propria mamma che vive a distanza. Ancora, di default, è attiva l’opzione regalo che consentirà anche di abbinare un messaggio di auguri al dono. Per concludere, non è previsto un pacco dono specifico ma proprio Amazon assicura che le piante giungeranno a destinazione opportunamente protette.

Ritornando al discorso tempi di spedizione, possiamo dire con certezza che acquistando al momento di questa pubblicazione l’azalea della Ricerca AIRC 2020 su Amazon, la consegna è previsto già dal 3 maggio. Andando oltre questa data l’attesa naturalmente aumenterà rischiando di essere troppo prossima al 10 maggio.