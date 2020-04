50 artisti in Ma Il Cielo è Sempre Più Blu di Rino Gaetano per #ITALIANALLSTARS4LIFE, da Emal Meta e Fabrizio Moro a Il Volo e Baglioni

Nasce il progetto benefico #ITALIANALLSTARS4LIFE sulle note di Ma Il Cielo è Sempre Più Blu di Rino Gaetano. Sono già di 50 le star della musica italiana unite nel progetto a scopo benefico per sostenere la Croce Rossa Italiana, a cui Amazon ha donato €500.000 per dare il via all’iniziativa.

Amazon e le principali associazioni industriali del settore musicale italiano, AFI, FIMI e PMI, annunciano oggi il brano i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficenza.

Tra gli artisti coinvolti ci sono Alessandra Amoroso e Annalisa, Arisa, Baby K, Benji e Fede, Claudio Baglioni e ancora Cristina D’Avena e Levante, Il Volo, Fabrizio Moro, Nek e Lo Stato Social, poi Ermal Meta, Max Pezzali, Fedez, Alessandro Gaetano e molti altri ancora.

I cantanti coinvolti hanno registrato “a distanza” una versione corale della canzone Ma Il Cielo è Sempre Più Blu di Rino Gaetano. Tra loro anche Alessandro Gaetano, nipote di Rino. Sarà possibile ascoltare il brano per la prima volta durante l’evento di lancio il giorno 7 maggio 2020 alle ore 18:00 su www.amazon.it/italianallstars4life.

Molti degli artisti coinvolti parteciperanno all’appuntamento per raccontare la nascita del brano corale e l’iniziativa alla quale hanno preso parte per sostenere la Croce Rossa Italiana nell’emergenza sanitaria Coronavirus.

Il brano sarà disponibile dall’8 maggio.

Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni e Alessandro Gaetano.

Chi vive in baracca, chi suda il salario

Chi ama l’amore e i sogni di gloria

Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria

Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio

Chi vuole l’aumento, chi gioca a Sanremo

Chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno

Chi ama la zia, chi va a Porta Pia

Chi trova scontato, chi come ha trovato

Na na na na na na na na na naMa il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu Chi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

Chi gioca coi fili chi ha fatto l’indiano

Chi fa il contadino, chi spazza i cortili

Chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia

Na na na na na na na na na naMa il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più blu Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca

Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori

Chi legge la mano, chi regna sovrano

Chi suda, chi lotta, chi mangia una volta

Chi gli manca la casa, chi vive da solo

Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco

Chi vive in Calabria, chi vive d’amore

Chi ha fatto la guerra, chi prende il sessanta

Chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro

Na na na na na na na na na naMa il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più blu

(Ma il cielo è sempre più blu) Chi è assicurato, chi è stato multato

Chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia

Chi è morto di invidia o di gelosia

Chi ha torto o ragione, chi è Napoleone

Chi grida “al ladro!”, chi ha l’antifurto

Chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri

Chi reagisce d’istinto, chi ha perso, chi ha vinto

Chi mangia una volta, chi vuole l’aumento

Chi cambia la barca, felice e contento

Chi come ha trovato, chi tutto sommato

Chi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

Chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo

Chi è stato multato, chi odia i terroni

Chi canta Prévert, chi copia Baglioni

Chi fa il contadino, chi ha fatto la spia

Chi è morto d’invidia o di gelosia

Chi legge la mano, chi vende amuleti

Chi scrive poesie, chi tira le reti

Chi mangia patate, chi beve un bicchiere

Chi solo ogni tanto, chi tutte le sere

Na na na na na na na na na na

(Ma il cielo è sempre più blu)