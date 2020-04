Ufficiale Xiaomi Mi 10 Youth Edition: differenze con Mi 10 Lite e prezzo

Lo Xiaomi Mi 10 Youth Edition è stato presentato in Cina, e resterà quasi certamente un’esclusiva del mercato asiatico (per l’Europa è previsto lo Xiaomi Mi 10 Lite, come ormai sappiamo). In ogni caso, entrambi i dispositivi montano uno schermo AMOLED da 6.57 pollici FHD+ (2400 x 1080 pixel) e sono spinti dal processore Snapdragon 765G. Lo Xiaomi Mi 10 Lite ha soli 6GB di RAM LPDDR4, e due tagli di memoria interna da 6 e 128GB (UFS 2.1), mentre lo Xiaomi Mi 10 Youth Edition 6/8GB di RAM LPDDR4X e tre quantitativi di storage (64, 128 e 256GB UFS 2.1).

Uguale le connettività: 5G SA/SNA, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e jack per le cuffie da 3.5mm, come pure il lettore di impronte digitali integrato nel display e la fotocamera frontale da 16MP. Qualche differenza la si nota nel comparto fotografico posteriore, e più precisamente nel fatto che lo Xiaomi Mi 10 Lite, accanto ai vari sensori (principale da 48MP, grandangolare da 8MP e macro da 2MP), ne include uno di profondità da 2MP, mentre lo Xiaomi Mi 10 Youth Edition uno periscopico zoom ottico 5x da 8MP.

La batteria è identica, da 4160mAh con ricarica rapida, mentre cambiano le dimensioni, rispettivamente da 163,1×74,7×7,98mm per lo Xiaomi Mi 10 Lite e da 164,02×74,77×7,88mm per lo Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Il dispositivo appena presentato potrà essere acquistato in Cina dal 30 aprile ai prezzi che seguono: 273, 299, 325 e 364 euro per le versioni da 6/64GB, 6/128GB, 8/128GB e 8/256GB (naturalmente vi riportiamo le cifre convertite in euro al cambio attuale, non per alimentare false speranze visto che, lo ribadiamo ancora una volta, lo Xiaomi Mi 10 Youth Edition resta previsto per il solo mercato cinese). Voi avreste preferito questa particolare versione o vi accontenterete dello Xiaomi Mi 10 Lite? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.