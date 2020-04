Svelata la tracklist del nuovo album di Nek, Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda

La tracklist del nuovo album di Nek è finalmente ufficiale. Il cantautore di Sassuolo è pronto per il ritorno con la sua prova di studio sulla lunga distanza, che rilascerà alla fine di maggio. La prima traccia del nuovo album è Perdonare, il brano che Filippo Neviani ha rilasciato a cominciare dal 10 aprile.

Tracklist del nuovo album di Nek

Perdonare Ssshh!! Imperfetta così Una canzone senza nome E sarà bellissimo Amarsi piano Le montagne A mani nude Allora sì E da qui (Family Version)

Il nuovo album di Nek arriva a un anno dal rilascio della prima parte, che ha pubblicato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Mi Farò Trovare Pronto. La musica del disco è stata portata in tour, a cominciare dalla data all’Arena di Verona, e successivamente nei teatri di tutta Italia in autunno.

Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda arriva il 29 maggio

L’annuncio del nuovo album è arrivato in un periodo molto particolare, in piena emergenza sanitaria. I brani scritti per il nuovo album risalgono a prima della pandemia, così come ha annunciato Nek nel post di presentazione del prossimo disco.

“Alla seconda parte dell’album stavo lavorando da qualche mese, ma non avevo ancora terminato di scriverlo e, quando è cominciato tutto questo, ho dovuto momentaneamente rallentare tutta la macchina. Però, ve l’ho promesso, ho deciso che voglio andare avanti con la mia musica e adesso sta arrivando il momento di farvela sentire… Abbiamo deciso di accelerare i lavori, stiamo facendo in modo di terminare tutto al più presto e abbiamo stabilito una data: il 29 maggio”.

Ci sarà quindi nuova musica a cominciare dal 29 maggio, per Nek, che dovrà aspettare qualche mese prima di annunciare un tour di supporto visto il perdurare dell’emergenza sanitaria attualmente in corso. Per il momento, non si è parlato di concerti legati al nuovo album, in considerazione delle attuali restrizioni che impongono distanziamento sociale e mascherine per il contenimento del contagio da Covid-19.

Nek presenta il nuovo singolo Perdonare

Il nuovo album di Nek ha già un suo singolo apripista, rappresentato da Perdonare. Il brano è in radio dal 10 aprile ed è stato scritto ben prima del suo rilascio, nonostante il testo sia particolarmente attuale per il periodo che stiamo vivendo.

“Chi ha seguito la mia diretta di ieri sera lo sa, domani 10 aprile esce una mia nuova canzone, “Perdonare”, una canzone che esprime speranza.

L’ho scritta molto tempo fa ma è straordinariamente attuale. Cominciamo da qui e andiamo avanti, passo dopo passo, con musica e nuovi contenuti.

Vi tengo aggiornati nei prossimi giorni. E credo che presto riuscirò anche a farvi sentire un album intero”.

Nek celebra la Terra

In questi giorni, Filippo Neviani ha voluto omaggiare la Terra con una sua personale interpretazione di Ubi Caritas. Il risultato dello studio durato per giorni è stato postato sui suoi canali social.