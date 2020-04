Serie tv su Netflix a maggio, le novità da Hollywood di Ryan Murphy a Space Force con Steve Carell e Lisa Kudrow

Distanziamento sociale e isolamento continueranno a segnare le nostre giornate, ma graze all’arrivo di nuove serie tv su Netflix a maggio occupare il tempo sarà un po’ più semplice e piacevole. Il catalogo della piattaforma si arricchisce già il primo maggio con una ricca iniezione di contenuti originali.

Il primo di questi è Hollywood, l’attesa miniserie di Ryan Murphy e Ian Brennan in cui si racconta cosa sarebbe successo se a un gruppo di outsider fosse stata data la possibilità di raccontare le proprie storie. In quella che lo stesso Murphy definisce una lettera d’amore all’età d’oro di Tinseltown si raccontano le vicende di un gruppo di attori, registi, sceneggiatori emarginati, ma disposti a tutto per coronare i propri sogni di gloria.

La Hollywood di Ryan Murphy espone e analizza in modo originale e provocatorio le dinamiche di potere che per decenni hanno caratterizzato il mondo dell’intrattenimento, ipotizzando un futuro in cui queste siano state eliminate. Per farlo si affida a un cast di altissimo livello, di cui fanno parte David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Laura Harrier, Samara Weaving, Dylan mcDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jim Parsons, Jake Picking, Joe Mantello, Maude Apatow.

Arriva poi Into the Night, un thriller fantascientifico apocalittico ispirato al romanzo polacco The Old Axolotl di Jacek Dukaj. L’avvio della storia è segnato da un improvviso evento solare, durante il quale il sole comincia a uccidere chiunque si trovi sul suo cammino.

I protagonisti sono i sopravvissuti alla catastrofe, un gruppo di passeggeri e l’equipaggio di un volo notturno partito da Bruxelles e alla ricerca di una strategia di salvezza. A interpretarli un ricco cast internazionale composto da Stefano Cassetti, Jan Bijvoet, Mehmet Kurtulus, Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Edwin Thomas.

Il primo maggio debutta poi Felice o Quasi, dramedy argentina sulla vita di Sebastian, conduttore radiofonico non molto famoso e alle prese con la separazione dalla moglie, dalla quale ha anche avuto due figli.

Nella stessa data arriva poi il thriller australiano Reckoning, un’esplorazione degli angoli più oscuri della psiche maschile dagli occhi di due padri, uno dei quali è un serial killer. Tra gli interpreti della serie figurano Milly Alcock, Paula Arundell e Sean Barker.

Il catalogo di nuove serie tv su Netflix a maggio si arrichisce poi con la terza e ultima stagione di Colony. La serie fantascientifica con Josh Holloway e Sarah Wayne Callies torna il 2 maggio con 13 nuovi episodi ambientati a sei mesi dalla fuga dei Bowman da Los Angeles. Katie e Will cercano di rimettere in piedi la propria famiglia, ma devono presto imbarcarsi in una nuova odissea che svelerà finalmente l’orribile verità sui misteriosi occupanti della Terra.

L’elenco delle nuove uscite su Netflix si arricchisce con la quarta stagione di Workin’ Moms, disponibile dal 6 maggio. L’esilarante comedy canadese torna a raccontare i conflitti fra vita personale, familiare e professionale osservando le tragicomiche vicende di Anne (Dani kind), Frankie (Juno Rinaldi) e Kate (Catherine Reitman) e dei rispettivi compagni.

L’8 maggio si svela poi su Netflix la seconda stagione di Dead to Me. I nuovi episodi riprendono il filo dei sanguinosi eventi dello scorso finale di stagione, costringendo le protagoniste, Judy (Linda Cardellini) e Jen (Christina Applegate), a darsi da fare per occultarli e gestirne le possibili conseguenze. Vista l’altissima posta in gioco, le due sono disposte a tutto per proteggere i propri cari da un nuovo, sorprendente visitatore e dalle indagini del detective Perez.

Tra le nuove serie in arrivo su Netflix a maggio anche The Eddy, ideata da Jack Thorne e diretta da Damien Chazelle. Nei suoi otto episodi, questo musical drama ambientato a Parigi segue le vicende di Elliot, musicista di New York che gestisce un piccolo jazz club in quartiere multiculturale della capitale. Le cose si complicano quando scopre che il socio è coinvolto in loschi affari.

Nel cast di The Eddy, miniserie definita profonda ed emozionante, figurano André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Tahar Rahim e Leïla Bekhti.

In arrivo su Netflix l’8 maggio anche Valeria, commedia sentimentale ispirata ai romanzi di Elísabet Benavent. Tra gli interpreti princiali spicca Diana Gómez, nota al pubblico per aver interpretato Tatiana ne La Casa di Carta.

La storia è quella di Valeria, scrittrice con profonde difficoltà personali e professionali. Alla mancanza di ispirazione si sommano infatti i problemi col marito. A salvarla soltanto le tre migliori amiche, interpretate da Paula Malia, Silma López e Teresa Riott.

L’11 maggio debutta inoltre la terza stagione di Bordertown, serie poliziesca finlandese incentrata sulle indagini dell’ispettore Kari Sorjonen (Ville Virtanen), uno dei più importanti ufficiali del National Bureau of Investigation in Finlandia, il quale decide di guidare la polizia della cittadina di Lappeenranta dopo la scoperta del cancro al cervello della moglie.

Dall’11 maggio è disponibile su Netflix anche Trial By Media – Processi Mediatici, docuserie di genere true crime in cui si osserva come alcuni dei più drammatici processi della storia possano essere stati in qualche modo influenzati dal forte impatto dei mezzi di comunicazione.

Tra i grandi ritorni su Netflix anche Unbreakable Kimmy Schmidt, che con Kimmy vs Il Reverendo apre le porte a un film interattivo in uscita il 12 maggio. Dopo la quarta e ultima stagione del 2019, lo speciale coinvolge il pubblico nella più grande avventura di Kimmy. Tre stati! Esplosioni! Un hamburger danzante! E sei tu, spettatore, a decidere come va la storia.

Al cast principale della serie – composto da Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakowski e Carol Kane – si aggiungono guest star celeberrime sul grande e il piccolo schermo, e in particolare Daniel Radcliffe, Jon Hamm, Sara Chase, Lauren Adams, Donna Maria, Amy Sedaris, Michael Carlsen, Fred Armisen, Chris Parnell, Jack McBrayer e Johnny Knoxville.

Dal 15 maggio il catalogo di Netflix si arricchisce con la quarta stagione di Skam Italia. I nuovi episodi sono incentrati sulla vita di Sana (Beatrice Bruschi), italiana di seconda generazione e musulmana praticante, divisa tra i valori della sua comunità e quelli degli amici, come della società italiana di cui sente di far parte. Mentre è alla ricerca di se stessa, si divide tra gli affetti personali e i crescenti sentimenti nei confronti di un amico di suo fratello.

Debutta lo stesso giorno anche White Lines, mystery drama creato da Álex Pina de La Casa di Carta e prodotta dal team di The Crown, guidato da Andy Harries. La storia narra di una donna inglese che abbandona la sua vita tranquilla a Manchester per volare a Ibiza, alla ricerca della verità sulla scomparsa del fratello.

È così che si ritrova a vivere in un mondo elettrizzante di vita notturna, super yacht, bugie ​​e insabbiamenti, il quale la spinge a confrontarsi con i lati più oscuri di sé in un luogo in cui ognuno vive sfidando i limiti.

Tra gli interpreti principali di White Lines Laura Haddock, Marta Milans, Juan Diego Botto, Nuno Lopes, Daniel Mays, Laurence Fox, Angela Griffin e Jade Alleyne.

Arriva il 15 maggio anche la prima stagione di Dérapages – Lavoro a Mano Armata, serie crime francese in cui Alain Delambre, disoccupato e alla disperata ricerca di una svolta nella vita, è pronto a tutto per ottenere un lavoro nella multinazionale Exxya. Nel cast Eric Cantona, Suzanne Clément, Alex Lutz.

Le nuove uscite del 15 maggio si chiudono con la prima stagione di Chichipatos – I Ciarlatani. In questa serie colombiana il mago Janquini (Antonio Sanint), stufo di non esser preso sul serio, prova a dimostrare alla famiglia di essere in grado di far scomparire una persona dal palco di uno spettacolo.

Quel che combina, però, è far scomparire uno dei criminali più pericolosi del paese senza riuscire a riportarlo indietro, diventando oggetto di persecuzione sia da parte della polizia che della mafia locale.

Dal 19 maggio è disponibile invece Il Colore delle Magnolie, serie romantica ispirata a una serie di romanzi rosa della statunitense Sherryl Woods. La protagonista è Maddie Townsend, impegnata a destreggiarsi fra i tre figli, un marito infedele e un improbabile spasimante che fa parlare tutta la città.

Si passa poi al 22 maggio, data di debutto della prima stagione di Control Z, serie messicana creata da García Moreno, Adriana Pelusi e Carlos Quintanilla. La storia è quella di un hacker che, rivelando i segreti di alcuni studenti di una scuola, rovescia i ruoli fra bulli e bullizzati. La protagonista è Sofia (Ana Valeria Becerril), incaricata di provare a fermarlo.

Un’ultima, attesissima nuova serie tv su Netflix il 29 maggio è Space Force, comedy creata da Greg Daniels e Steve Carell. Al centro degli eventi un gruppo di impiegati governativi incaricati di mettere a punto il sesto ramo delle forze armate statunitensi, la United States Space Force.

Il cast principale comprende Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwarts, Diana Silvers, Tawny Newsome. Tra gli interpreti secondari figurano invece Jimmy O. Yang, Alex Sparrow, Don Lake, Noah Emmerich, Fred Willard, Jessica St. Clair e Lisa Kudrow.