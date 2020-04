Probabilmente non a settembre i nuovi iPhone 12 a causa del Coronavirus

Potrebbero non essere presentati a settembre gli iPhone 12, ritardo eventualmente accumulato per l’emergenza sanitaria da Coronavirus che sta sconvolgendo un po’ tutti i piani di aziende grandi, e soprattutto piccole. Come riportato da ‘wsj.com‘, il lancio della prossima generazione di melafonini avverrà certamente nel corso del 2020, ma forse non a settembre. Sarebbe strano, del resto, se Apple riuscisse a non far slittare la data, visto e considerato che quest’anno i modelli di punta da presentare sono addirittura 4.

La fonte sopra citata suggerisce di un ritardo di almeno due mesi nella filiale produttiva, riferendo anche della riduzione del 20% del numero di dispositivi da produrre durante la seconda parte dell’anno. Vi ricordiamo che, in ogni caso, per il 2020 l’azienda californiana ha progetti ben precise, ovvero di lanciare 4 modelli di iPhone 12, di cui 2 standard e 2 Pro. Le versioni più esose avranno un maggior numero di fotocamere (compreso il sensore LiDAR) ed un nuovo design, e tutte e 4 disporranno di schermi OLED, cosa che sancirà il definitivo pensionamento dei pannelli LCD sui top di gamma di casa Apple. Novembre, oppure anche forse dicembre, potrebbe coincidere con il mese di lancio dei nuovi iPhone 12 (a meno che l’azienda di Cupertino non decida di presentarli a coppie di 2 in diversi momenti e dando quindi priorità ad una versione rispetto che ad all’altra).

Per il momento non c’è nulla di concreto o di comunque già deciso: fatto sta che non dovreste stupirvi nel non vedere arrivare i nuovi iPhone 12 il prossimo settembre, un appuntamento a cui eravamo abituati, ma che la situazione attuale di emergenza sanitaria da Coronavirus potrebbe far ritardare (non si andrà comunque oltre il 2020, ci teniamo a precisarlo a scanso di equivoci). Un po’ ve l’aspettavate, oppure speravate ancora che la mela morsicata riuscisse a presentare i prossimi iPhone top di gamma a settembre?