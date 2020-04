Montalbano in replica su Rai1 con Il giro di boa, trama episodio del 27 aprile

Nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano in replica. Nella serata di lunedì 27 aprile, Rai1 manderà in onda Il giro di boa, tratto dall’omonimo libro scritto da Andrea Camilleri e diretto da Alberto Sironi (e non Le ali della sfinge, come inizialmente vi avevamo segnalato). L’episodio è stato trasmesso per la prima volta il 22 settembre 2005, quando ha registrato 8.800.000 telespettatori a uno share del 33,24%.

All’inizio del romanzo originale (così come nell’episodio), il commissario dichiara di volersi dimettere perché si sente tradito dai suoi colleghi, in seguito ai fatti del G8 di Genova. In particolare, Salvo fa riferimento all’irruzione nella scuola Diaz, incolpando le forze dell’ordine italiane che avrebbero, secondo il protagonista, infangato il nome della Polizia. “Giro di boa” fa riferimento a una citazione di Montaldo per indicare il mercoledì, giorno spartiacque – in mezzo – della settimana.

Il giro di boa inizia con il ritrovamento di un cadavere galleggiante in acqua, mentre il commissario è intento a fare una nuotata. Montalbano conclude che l’uomo, il cui nome è un certo Ernesto Errera, latitante calabrese, è stato assassinato un paio di mesi prima, dato il suo avanzato stato di decomposizione. Nel frattempo, al porto di Vigata, si assiste allo sbarco di un gruppo di immigrati extracomunitari. Tra questi, Montalbano nota un bambino impaurito, che successivamente morirà investito da un’auto. Questo fatto sconvolge il commissario, al punto da voler iniziare delle indagini per capire cosa sia successo. Ben presto, il nostro Montalbano scopre un commercio clandestino di bambini extracomunitari, di cui faceva parte anche la piccola vittima, che ha tentato la fuga. L’aver scoperto una realtà così orribile sconvolge Montalbano, provocandogli una reazione feroce, che lo porta a rischiare persino la propria vita pur di smantellarla.

Nel cast, oltre Luca Zingaretti, anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo. Gli altri interpreti sono: Isabell Sollman (nel ruolo di Ingrid Sjöström), Giovanni Argante (Calogero Marzilla), Elia Schilton (Sozio Melato), Aldo Mangiù (Ciccio Albanese), Gianna Piaz (Pina Bausan), Fabrizio Ferracane.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano in replica è per stasera alle ore 21:25.

Anche se in replica, Il Commissario Montalbano continua a registrare un incredibile successo. La scorsa settimana, l’episodio Il gioco delle tre carte ha conquistato 5.904.000 spettatori pari al 21.3% di share.

Il Commissario Montalbano continuerà a farci compagnia almeno fino a metà maggio. Salvo cambiamenti, al momento ecco quali sono i titoli prossimi appuntamenti: il 4/05 sarà la volta de Il campo del vasaio (2011); l’11/05, Rai1 manderà in onda Una lama di luce (2013); e infine, il 18/05, il ciclo di repliche si concluderà con Come voleva la prassi (2017).