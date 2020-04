Le riprese de L’Amica Geniale 3 ferme al palo, slitterà anche la messa in onda?

All’indomani dell’ennesima conferenza stampa del premier Conte, non possiamo non pensare ai lavoratori del settore cinematografico e televisivo che, ancora una volta rimangono fermi al palo così come le riprese de L’Amica Geniale 3. “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo capitolo della quadrilogia di Elena Ferrante, avrebbe dovuto prendere forma proprio in questi giorni in Campania con l’inizio delle riprese dei nuovi episodi da mandare in onda agli inizi del 2021 ad un anno dal secondo ma, a quanto pare, rischia davvero di non essere così.

Le produzioni sono ferme in attesa di capire quando e come si potrà tornare a lavorare ma alla luce del fatto che l’Italia sarà ancora bloccata per un po’ sembra che anche i produttori di cinema e tv dovranno rivedere i loro piani. Le riprese de L’Amica Geniale 3 sarebbero dovute partire adesso portando la lancetta dell’orologio in avanti nei mitici anni ’70 e regalando una degna uscita di scena alle giovani attrici protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco che, dopo i primi episodi, dovranno lasciare il loro posto ad una versione più adulta.

Al momento è tutto molto confuso anche se da quello che si evince dalla conferenza di ieri sembra che fino ad agosto o settembre non si potrà tornare in strada per le riprese de L’Amica Geniale 3 ma questo non significa che, con gli opportuni accorgimenti, non si possa già pensare ad un inizio riprese, magari da giugno, sul set costruito ad arte ma negli interni. Chi segue la serie sa bene che spesso e volentieri alcune scene clou sono girate in esterna e tra le location non ci sono solo stati i panorami e le spiagge di Ischia ma anche di Napoli da Corso Umberto I a piazza Carlo III, da piazza dei Martiri a Corso Vittorio Emanuele, attualmente impossibili da pensare come sfondo alle storie di Elena e Lila.

Ma cosa succederà alla messa in onda de L’Amica Geniale 3? Con le riprese pronte a slittare di qualche mese, sembra almeno due o addirittura tre, sembra impossibile una messa in onda a gennaio a meno che la situazione non riesca a sbloccarsi già alla fine di maggio, almeno per le riprese in interni. In caso contrario i nuovi episodi potrebbero andare in onda non più in inverno ma in primavera, o almeno si spera.