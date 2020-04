Il finale di Siren 2 su Rai4 lunedì 27 aprile, in attesa della terza stagione inedita

Con gli ultimi due episodi della stagione, lunedì 27 aprile alle 21.20 su Rai4 andrà in onda in prima visione assoluta il finale di Siren 2.

La seconda stagione della serie dark fantasy creata e prodotta da Eric Wald e Dean White si conclude con il quindicesimo e il sedicesimo episodio, trasmessi in prima serata da Rai4, che ha mandato in onda l’intera stagione negli ultimi due mesi con un doppio episodio ogni lunedì.

Per la sirena Ryn (interpretata dall’attrice belga Eline Powell, già ne Il Trono di Spade e King Arthur: Il potere della spada) e i suoi amici/amanti umani, i biologi Ben (Alex Roe, La quinta onda e The Ring 3) e Maddie (Fola Evans-Akingbola, Il Trono di Spade, Black Mirror) determinati a difendere le mitiche creature del mare, l’epilogo della seconda stagione arriva con gli episodi Sacrifice e New World Order. Il finale rivelerà a cosa porteranno i misteriosi interventi del governo a Bristol Cove, cosa accadrà agli embrioni di Ryn e quanto questi eventi influenzeranno la sorte degli ibridi.

Ecco le trame degli episodi 15 e 16 che costituiscono il finale di Siren 2.

2×15 – Ben e Xander affrontano la sconvolgente scoperta del legame di Chris con i militari; Helen e Maddie cercano aiuto tra i riluttanti ibridi mentre incombe la minaccia dell’estinzione.

2×16 – Ben affronta una scelta che ha conseguenze divisive tra sirene, ibridi e umani, poiché viene rivelata la verità sull’esistenza delle sirene.

(Freeform/Eike Schroter)

La serie ha conquistato un buon riscontro di critica e pubblica, partendo un po’ in sordina ma crescendo con episodi sempre più coinvolgenti fino a rendere questo esperimento sul mondo delle sirene uno dei più apprezzati tra le serie di nuova generazione a tema fantasy. Non a caso, il finale di Siren 2 non fa altro che aprire la strada ad una terza stagione: la serie è stata infatti rinnovata dall’emittente Freeform per ulteriori 10 episodi, già in onda negli Stati Uniti e ancora inedita in Italia, presumibilmente in arrivo il prossimo autunno prima sulla piattaforma streaming TIMVision e poi in seguito, in chiaro, su Rai4.