I migliori smartband: guida all’acquisto 2020

Tra i dispositivi indossabili più richiesti ci sono gli smartband, bracciali smart perfetti per l’attività fisica, con un design sportivo e funzionalità specifiche per gli allenamenti. Rispetto agli smartwatch sono meno avanzati, tuttavia possono offrire anche il GPS integrato, il cardiofrequenzimetro e il monitoraggio del sonno. Inoltre, presentano un prezzo davvero economico. Ecco quali sono i migliori smartband 2020 e i criteri da valutare per scegliere quello giusto.

Cos’è uno smartband e come funziona

Gli smartband sono dei bracciali elettronici, smartwatch semplificati il cui compito principale è monitorare l’attività fisica delle persone che li indossano. Alcuni modelli sono dotati di un display touch, mentre altri di un normale quadrante multifunzione, tuttavia si possono collegare tramite Bluetooth allo smartphone per offrire diverse funzionalità.

A seconda della dotazione gli smartband possono disporre di varie tecnologie, ad esempio sistemi per gli allenamenti sportivi, cardiofrequenzimetro per il monitoraggio della frequenza cardiaca, oppure moduli GPS integrati per il calcolo della distanza. In base alle caratteristiche tecniche questi dispositivi vengono chiamati anche fitness tracker o activity tracker, in quanto dotati di app per lo sport.

Ad una prima occhiata gli smartband possono sembrare molto simili agli smartwatch, tuttavia come abbiamo visto hanno meno funzionalità, con prestazioni hardware e software limitate. Inoltre, di solito non consentono di eseguire alcune operazioni avanzate, come effettuare chiamate, inviare SMS o rispondere alle email. Tuttavia, dipende sempre dal modello, in quanto alcuni smartband sono ormai un ibrido e riesce davvero difficile inquadrarli in una categoria specifica.

Come scegliere una smartband

Scegliere il dispositivo giusto tra gli smartband migliori non è semplice, infatti è necessario considerare le caratteristiche tecniche del device, le proprie esigenze e il tipo di utilizzo che si vuole fare dell’indossabile. Tra i fattori da tenere in conto ci sono i materiali, le funzionalità e l’autonomia, allo stesso tempo è importante valutare anche il design, la tecnologia del display e i sensori in dotazione.

Materiale

Per quanto riguarda il materiale degli smartband, molti wearable sono realizzati in silicone o altri composti plastici. Si tratta di una soluzione piuttosto pratica, infatti permette di rendere il device leggero, morbido e moderno, con un rivestimento resistente all’acqua e alla polvere. Alcuni modelli hanno cinturini in fibra o casse in acciaio o alluminio, tuttavia la maggior parte dei prodotti in commercio sono in silicone.

Funzioni

Un aspetto fondamentale, per capire quale smartband comprare, consiste nelle funzionalità integrate nel dispositivo. Oltre al cardiofrequenzimetro, che analizzeremo nel dettaglio più avanti, questi device di norma hanno dei sensori che aiutano negli allenamenti e nell’attività fisica. Ad esempio, possono presentare il monitoraggio della qualità del sonno, utile per comprendere se di notte si manifestano alterazioni e scoprire se il riposo è realmente adeguato.

Altre opzioni spesso inserite negli smartband sono il pedometro, con rilevamento della distanza eseguito tramite GPS o altre funzioni, oppure il conteggio delle calorie bruciate, realizzato con i dati raccolti dai vari sensori. Tra i modelli più completi si possono trovare anche il cronometro, il timer, la sveglia, le notifiche social e degli SMS, l’orologio e app che controllano il ciclo mestruale o quanto tempo si passa seduti.

Display

Quasi tutti gli smartband più economici sono equipaggiati con uno schermo LCD, una tecnologia semplice ma adeguata all’uso comune di questi dispositivi. I device di fascia alta, invece, possono proporre display ad alta risoluzione OLED o AMOLED, con funzioni che consentono di regolare la luminosità e contrastare il riflesso dei raggi solari, con un monitor che di solito è touchscreen.

Cardio

Nei migliori smartband in commercio non può mancare il cardiofrequenzimetro, una funzionalità indispensabile al giorno d’oggi, presente su tutti i device, dai più economici ai dispositivi esclusivi top di gamma. Il rilevamento è ottenuto tramite appositi sensori HR, tuttavia alcuni modelli dispongono di tecnologie più innovative e offrono il monitoraggio in modalità continua 24/7.

Impermeabilità e batteria

Essendo progettati per l’attività sportiva, molti smartband sono impermeabili con un livello di protezione che dipende dalla certificazione IP. La meno elevata è la IP67, che tutela il display dagli schizzi, dalla polvere e dal sudore, mentre quelli di fascia alta offrono una protezione più elevata. Quest’ultimo aspetto è essenziale per chi pratica sport come il nuoto, perciò è indispensabile che lo smartband sia resistente almeno fino a 5 ATM.

Quale smartband comprare

Sul mercato sono disponibili tantissimi modelli di smartband, per questo motivo non è facile capire quale comprare. In linea di massima è necessario tenere conto del prezzo, delle funzionalità e della destinazione d’uso, con un occhio al design e alle ultime tendenze. Vediamo in particolare quali sono i migliori smartband economici in vendita nel 2020, per scegliere un dispositivo moderno, ma senza spendere troppo, mentre più avanti indicheremo alcuni modelli specifici scelti considerando altri criteri.

Migliore smartband economico

F-Fish

Nel confronto tra smartband il modello più economico in assoluto è il device F-Fish, un dispositivo unisex leggerissimo con versione nera e rossa. Purtroppo, non sopporta le immersioni, infatti ha una certificazione IP67, tuttavia propone il cardiofrequenzimetro e diverse funzionalità di activity tracker, come il contapassi, il conteggio delle calorie e il monitoraggio del riposo. L’autonomia arriva fino a 5 giorni con ricarica tramite USB, è dotato della connettività Bluetooth per il collegamento con device Android e iOS, inoltre offre le notifiche SMS e delle app social, tra cui Facebook, WhatsApp e Instagram.

Pro

Prezzo

Notifiche

Cardiofrequenzimetro

Contro

Non supporta le immersioni

Autonomia ridotta

Huawei Band 4

Se desideri comprare uno smartband senza spendere troppo, un prodotto valido è il Huawei Band 4. Questo indossabile è un modello ibrido, con diverse funzionalità di activity tracker e opzioni specifiche per il fitness, tra cui il cardiofrequenzimetro con tecnologia TruSeen TM 3.5, il contapassi e il conteggio delle calorie. Lo schermo è touch TFT da 0,96 pollici a colori, con una buona luminosità e un design giovane e moderno. È impermeabile e resistente alle immersioni, quindi può essere utilizzato anche per il nuoto, inoltre propone 9 programmi di allenamento diversi e il monitoraggio del sonno.

Pro

Immersioni fino a 5 ATM

Design moderno

Modalità allenamento

Contro

Manca GPS

Monitoraggio sonno

Xiaomi Mi Band 4

Il miglior smartband cinese è senza dubbio lo Xiaomi Mi Band, l’indossabile più venduto della categoria, con il 90% di recensioni positive su Amazon. Questo dispositivo è leggero e adatto sia agli uomini che alle donne, con un bellissimo schermo AMOLED touchscreen da 0,95 pollici. Grazie alla connessione Bluetooth è compatibile con smartphone Android e iPhone iOS della Apple, dispone del cardiofrequenzimetro con modalità continua, batteria da 135 mAh con autonomia massima di 20 giorni e resiste alle immersioni fino a 5 ATM. Questo bracciale smart è ideale per allenarsi e praticare qualsiasi tipo di sport, in palestra o all’aria aperta.

Pro

Display AMOLED

Notifiche app

Peso contenuto

Contro

Manca il GPS

Willful SW350

Uno degli smartband migliori tra i modelli più economici è senza dubbio il Willful SW350, un dispositivo dotato di un display LCD TFT da 0,96 pollici, con app VeryFitPro per gli allenamenti. Questo bracciale smart dispone della certificazione IP68, infatti è adatto a chi pratica nuoto e regge senza problemi le immersioni. Il device è equipaggiato con cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno e contapassi, ha il modulo GPS integrato, l’opzione promemoria per informare quando si passa troppo tempo seduti e 14 modalità per lo sport. Non mancano le notifiche con vibrazione e il controllo a distanza della fotocamera del telefono.

Pro

Modalità per allenamenti

GPS integrato

Impermeabile

Contro

Manca il cronometro

Controllo remoto musica

YAMAY

Tra gli smartband compatibili con smartphone Android e iOS c’è lo YAMAY, un modello con display integrato nel cinturino e tantissime combinazioni cromatiche differenti tra cui scegliere. Questo bracciale smart è adatto agli sportivi, infatti mette a disposizione il cardiofrequenzimetro, il rilevatore della pressione, il contapassi, il monitoraggio delle calorie bruciate e l’analisi della distanza percorsa, con statistiche aggiornate tramite l’app VeryFitPro. Sono presenti 14 modalità sportive, la sorveglianza del sonno, le notifiche di chiamata e SMS, con ricarica USB e lunga autonomia.

Pro

Programmi per allenamenti

Certificazione IP68

Display OLED

Contro

GPS condiviso

Honor Band 5

Uno smartband con GPS integrato è l’Honor Band 5, disponibile in varie colorazioni blu, nero, rosa e verde. Si tratta di un activity tracker moderno e accattivante, con monitoraggio della frequenza cardiaca tramite tecnologia a infrarossi Huawei TruSeen 3.0, notifiche social e SMS, vibrazione, monitoraggio del sonno, contapassi e misuratore delle calorie bruciate. Il device propone vari programmi per gli allenamenti, con funzione per il nuoto che rileva l’ossigenazione nel sangue, resistenza fino a 50 metri e autonomia massima di 20 giorni.

Pro

Prezzo

Funzioni fitness

Autonomia

Contro

Sincronizzazione non perfetta

Vestibilità

LIFEBEE

Un ottimo smartband economico è il modello LIFEBEE, un fitness tracker con orologio incorporato, design unisex e connessione Bluetooth. Si tratta di un dispositivo impermeabile, con certificazione IP68 e resistenza alle immersioni, con batteria da 210 mAh e autonomia fino a 10 giorni. All’interno è dotato di vari sensori, per monitorare il battito cardiaco, il sonno, contare il numero dei passi realizzati e le calorie bruciate con l’attività fisica. Questo modello è compatibile con smartphone Android e iOS, per ricevere le notifiche sul display touchscreen, controllare la riproduzione della playlist musicale e rifiutare le chiamate indesiderate.

Pro

Funzioni di activity tracker

Compatibile Android e iOS

Bluetooth

Contro

Ascolto musica offline

Luminosità

Migliore smartband per qualità-prezzo

Oltre ai migliori smartphone economici, in commercio si possono trovare ottimi dispositivi con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Aumentando un po’ il budget a disposizione, infatti, è possibile acquistare un device più completo con maggiori funzionalità, soprattutto per quanto riguarda la connettività GPS, le notifiche e la qualità del display. Senza arrivare ai top di gamma più esclusivi, è possibile acquistare un apparecchio veramente funzionale e moderno senza spendere una cifra eccessiva.

Fitbit Charge 3

Il migliore smartband per qualità-prezzo è il Fitbit Charge 3, caratterizzato da un design accattivante e ricercato, con 5 combinazioni di colore differenti e uno stile unisex per uomo e donna. Il cinturino è forato per aumentare la traspirazione durante gli allenamenti, con rivestimento certificato IP68 resistente alle immersioni e autonomia fino a 7 giorni. Tramite l’app Fitbit è possibile usufruire di vari programmi per lo sport, con 15 modalità di allenamento dalla bici allo yoga. C’è anche il cardiofrequenzimetro, le notifiche app per Android e il monitoraggio del sonno.

Pro

Design moderno

Impermeabile

App Fitbit per lo sport

Contro

Manca il GPS

Configurazione

Migliore smartband con GPS integrato

Gli smartband più economici non dispongono del modulo GPS, infatti usano altri sensori per il rilevamento della distanza e il conteggio dei passi. Tuttavia, la localizzazione satellitare è più precisa, perciò i modelli che usano questa tecnologia offrono una misurazione più accurata, ideale per gli sportivi e chi desidera un valore davvero ottimale in ogni condizione. Ovviamente il prezzo sale un po’ per questi device, allo stesso tempo si tratta di un sistema molto utile in diverse situazioni.

Polar M430

Un eccellente smartband con GPS integrato è il Polar M430, un dispositivo evoluto a metà strada tra uno smartwatch e un activity tracker. Questo bracciale vanta un design imponente e un cinturino forato traspirante, con rivestimento resistente in silicone. Tante le funzionalità, tra cui il monitoraggio del battito cardiaco, il rilevamento del sonno, il contapassi e l’analisi della qualità del sonno. Oltre al modulo GPS ci sono i programmi per gli allenamenti, l’altimetro barometrico ed è possibile sincronizzare lo smartband con Training Peaks e Strava.

Pro

GPS integrato

Cardiofrequenzimetro

Compatibile con Strava

Contro

Prezzo

Vibrazione debole

Migliore smartband cinese

La maggior parte degli smartband sono realizzati da aziende cinesi, tra cui Huawei e Xiaomi. Si tratta di dispositivi piuttosto economici, tuttavia mettono a disposizione tante funzionalità per gli allenamenti, con tecnologie avanzate per il monitoraggio della frequenza cardiaca e lo sport. Ovviamente il vantaggio principale di questi device indossabili è il costo ridotto, allo stesso tempo bisogna dire che anche il design non è male e la dotazione di funzioni è spesso abbastanza completa.

Xiaomi Mi Smart Band 4

Il miglior smartband cinese è lo Xiaomi Mi Smart band 4, il modello in assoluto più venduto degli ultimi anni. Questo activity tracker, semplice ma funzionale, è equipaggiato con un display AMOLED touchscreen da 0,95 pollici, inoltre dispone della connessione Bluetooth 5.0 per la sincronizzazione con smartphone Android e iOS. Tante le opzioni per lo sport, come il pedometro, il conteggio delle calorie bruciate e ben 6 modalità di allenamento per la corsa il ciclismo e il nuoto. Il peso è veramente ridotto, con autonomia fino a 20 giorni e rivestimento anti-impronte.

Pro

Prezzo basso

Autonomia

Luminosità

Contro