Giochi PS Plus di maggio 2020 in un leak: sono questi i titoli PS4 gratis del mese?

L’annuncio dei titoli PS Plus di maggio 2020 dovrebbe arrivare puntuale questa settimana da parte dei vertici di casa Sony. Per i pochi che non sanno di cosa stiamo parlando, ricordiamo che si tratta di quella selezione di videogiochi per PlayStation 4 – solitamente due – che la compagnia giapponese è solita regalare a cadenza mensile a tutti i possessori della sua console di ultima generazione abbonati al servizio PlayStation Plus. Un servizio che, tra le altre cose, permette pure di giocare in multiplayer online con amici e conoscenti, di usufruire di spazio di archiviazione aggiuntivo su cloud e di approfittare di sconti aggiuntivi su quelli già attivi su PlayStation Store – a proposito, sapevate che è attiva la promozione Big in Japan su molte produzioni nipponiche di richiamo?

E se è vero che in rete sono già apparse diverse previsioni e ipotesi su quali potrebbero essere i giochi in digitale scelti dalla “grande S” per rientrare nella sua nuova Instant Game Collection, allo stesso modo un leak delle ultime ore sta facendo sognare l’utenza PlayStation, impaziente di scoprire quali saranno effettivamente i regali riservati agli abbonati per il mese in arrivo, una volta archiviati quelli di aprile – potete ancora scaricare senza costi Uncharted 4: Fine di un Ladro, ultima avventura di Nathan Drake a marchio Naughty Dog, e il corsistico su sterrato DiRT Rally 2.0. Come riportato sul forum ResetEra dall’utente conosciuto con il nickname Adookah, un suo contatto gli avrebbe infatti girato un’immagine che, non a caso, va a svelare in anticipo i PS Plus di maggio 2020.

PS Plus di maggio, giochi PS4 gratis svelati in anticipo?

Prima di andare a vedere quali dovrebbero essere, sempre stando al leak, i due videogiochi in digitale che probabilmente potremo scaricare in via del tutto gratuita sugli hard disk delle nostre PS4 a partire dal mese di maggio, è comunque doveroso fare una precisazione sulla fonte del leak. Come fatto notare dai colleghi del portale PushSquare, questa pare del tutto inaffidabile e nebulosa, e non è dunque possibile affermare con certezza che si tratti effettivamente della ventura Instant Game Collection. Per quanto, a fronte dell’alta qualità messa sul piatto, piacerebbe senza dubbio un po’ a tutti.

Senza ulteriori indugi, e come visibile nell’immagine poco più in alto in questo stesso articolo, i titoli selezionati da Sony per i PS Plus di maggio 2020 dovrebbero essere Dying Light e Dark Souls Remastered , due produzioni imperdibili per quanti si professano videogiocatori. Il primo titolo, uscito nel gennaio del 2015, rappresenta un survival horror in prima persona sviluppato dai ragazzacci di Techland e caratterizzato da un riuscito ciclo giorno-notte capace di influenzare pesantemente il gameplay. Nel gioco si vestono i panni di Kyle Crane, un agente speciale del GRE (un’associazione umanitaria), che viene paracadutato sulla città di Harran (città-stato in Turchia), con l’ordine di recuperare un file segreto rubato dal politico locale Kadir Suleiman, divenuto uno spietato boss criminale, col nome di Rais. Il file è di vitale importanza per il GRE perché contiene una cura incompleta per il virus che ha trasformato tutti gli abitanti in zombie.

Passando al secondo possibile gioco in regalo su PS4, si tratta nientemeno che del rifacimento del primo e indimenticabile Dark Souls. Gioco che, nel 2012, diede il via ad uno dei franchise ruolistici più apprezzati degli ultimi anni, così come al dilagare del genere soulslike. Il game director Hidetaka Myazaki e la sua From Sotware hanno dato vita ad un capolavoro di level design, gameplay e fascino, che sa tenere impegnati a lungo anche grazie al suo livello di difficoltà decisamente settato verso l’alto. Secondo voi saranno davvero questi i giochi PS Plus di maggio 2020? Scatenatevi nei commenti più sotto!