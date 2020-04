Fortnite tra gnomi e orsetti, indiscrezioni sulle nuove sfide

Non passa giorno senza che si parli di Fortnite: il Battle Royale di Epic Games è stato senza dubbio bravo a entrare nell’immaginario collettivo. Che si parli di nuovi contenuti già belli che prefissati o di indiscrezioni, il gioco è sempre presente nei pensieri dei fan. Il team di sviluppo è stato senza dubbio parecchio scaltro nello stuzzicare costantemente la community. E non solo con la valanga di nuovi contenuti che da sempre animano il mondo di gioco.

No, la scaltrezza sta anche nell’aizzare a più non posso la fiamma dell’hype con i cosiddetti datamine. Le scoperte effettuate all’interno delle linee di codice, in cui è possibile scovare anticipazioni di cosa arriverà nell’immediato futuro all’interno del gioco, molto spesso ci hanno visto giusto. E quelle delle ultime ore potrebbero risultare molto interessanti.

Nuove sfide in Fortnite: gnomi contro orsetti, chi la spunterà?

E a proposito di sfide in Fortnite, come non citare la recente sfida Teddies Libearated. Una quest che ha permesso agli utenti di incamerare l’interessante cifra di 15mila punti esperienza, e che potrebbe molto presto vedere un bis. Oltre agli orsetti, in questo caso, protagonisti parrebbero essere anche gli gnomi.

Stando infatti a quanto leakato da FireMonkey, leaker abbastanza affidabile nell’ambito di Fortnite, saranno proprio ad animare la scena del Battle Royale. E ai giocatori spetterà il compito di interrompere il “conflitto” tra le due parti in causa. Parrebbe infatti che parte della missione consista nel cercare e disarmare i personaggi delle due fazioni nascosti nella mappa di gioco. Dopo aver concluso questo passaggio, nodo cruciale sarà dare la notizia del cessate il fuoco ai generali dei rispettivi schieramenti. E per farlo bisognerà raggiungerli e… ballargli davanti.

Una missione come sempre sopra le righe quella affidata ai giocatori, ma che verrà lautamente ricompensata. Anche in questo caso, stando sempre alle indiscrezioni, dovrebbero esserci 15mila punti esperienza ad attendere gli utenti. Un bottino mica male.

Non è chiaro quando (e se) le sfide verranno attivate nel Battle Royale, anche se tutto sembra indicare che dovrebbero essere lanciate prima della fine della stagione.

