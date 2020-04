Finiamo bene aprile con Samsung Galaxy S20 e Huawei P30 in offerta su Amazon

Sono davvero interessanti alcune offerte che sono trapelate su Amazon in questi giorni, grazie alle quali il mese di aprile finirà alla grande per tutti coloro che da tempo stanno monitorando la situazione per quanto riguarda il Samsung Galaxy S20 ed il sempre stimato Huawei P30. Dopo alcune promozioni prese in esame sulle nostre pagine pochi giorni fa per i loro fratelli maggiori, come probabilmente ricorderete tramite l’articolo pubblicato esattamente una settimana fa, oggi 27 aprile è importante guardare oltre.

Primo calo del prezzo Amazon per il Samsung Galaxy S20

Partiamo proprio dal Samsung Galaxy S20, in virtù di una nuova promozione Amazon tramite la quale gli utenti propensi ad acquistare il modello 4G nella variante cromatica blu potranno procedere a meno di 780 euro. Indubbiamente una proposta allettante, fermo restando che nelle prossime settimane sicuramente scenderemo sotto questa soglia di costo. Qualora non vogliate attendere oltre, potrebbe essere saggio sfruttare l’occasione che è stata messa a vostra disposizione questo lunedì.

Samsung Galaxy S20 Smartphone, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 3... Prova lo Space Zoom 30X per cogliere dettagli che rischiavi di...

Con i 64 MP di risoluzione di Galaxy S20 avrai a disposizione milioni...

Torna attuale l’apprezzato Huawei P30

C’è un altro smartphone Android che gode ancora oggi di grande popolarità in Italia. A poco più di un anno dal suo esordio sul mercato, infatti, acquistare un Huawei P30 a meno di 390 euro rappresenta senza ombra di dubbio una buonissima opportunità per l’utenza che dispone di un budget del genere. Un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, con la prospettiva di assicurarsi un comparto hardware attuale e competitivo anche coi top di gamma 2020.

Insomma, costi differenti ed esigenze diverse quelle associabili ai due smartphone, ma ciò non toglie che le offerte Amazon di oggi 27 marzo per il Samsung Galaxy S20 e Huawei P30 siano degne della nostra attenzione. Cosa ne pensate dei prezzi che ho portato alla vostra attenzione questo lunedì?