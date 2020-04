Fase 2: anche i fidanzati sono congiunti, in attesa delle FAQ del Palazzo Chigi

Anche i fidanzati sono congiunti e potrebbero incontrarsi a partire dal 4 maggio, a patto di rispettare tutte le precauzioni del caso (evitare assembramenti ed osservare scrupolosamente il distanziamento sociale). Badate che quanto appena detto non è (ancora) ufficiale: bisognerà attendere la pubblicazione delle FAQ del Palazzo Chigi per poterne parlare in tutta certezza (sarebbe sbagliato considerarla già cosa fatta, come pure arrendersi all’idea di non poter ancora incontrare il proprio fidanzato o la propria fidanzata, anche se siamo curiosi di capire come le autorità competenti appureranno se la relazione di cui si discute sia o meno stabile, come richiesto).

Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, per congiunti, almeno da una prima interpretazione, si intendono parenti e affini, e quindi coniugi, conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili. Il discorso del Premier Conte di ieri 26 aprile aveva lasciato più di qualche dubbio sull’interpretazione del termine ‘congiunti’, che, stando all’art. 307 comma 4 del Codice Penale, dal punto di vista legale, si usa in riferimento a parenti ascendenti e discendenti (genitori e figli), coniugi (marito e moglie), la parte di unione civile tra soggetti dello stesso sesso, fratelli, sorelle ed affini nello stesso grado (compresi zii e nipoti).

Anche i fidanzati sono congiunti, almeno questa è la prima interpretazione data da fonti interne al Palazzo Chigi secondo il noto portale ‘fanpage.it‘, contrariamente a quanto si era supposto ieri sera. Il caso, in particolare, aveva generato ire e scalpore, pure a livello politico. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha fatto sapere che non poteva essere messo in discussione chi si incontra, in quanto cosa che non toccherebbe allo Stato stabilire. Dello stesso avviso è stato Graziano Delrio, capogruppo alla Camera del PD. Fermo restando che i fidanzati sono congiunti, almeno da un’iniziale interpretazione, bisognerà comunque attendere la pubblicazione delle FAQ da parte di Palazzo Chigi (attese nei prossimi giorni) per poter accogliere in modo ufficiale la questione (fino ad allora nulla può essere considerato o meno assodato).