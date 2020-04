Don Matteo 13, Maurizio Lastrico anticipa “belle novità”: ritorno di fiamma tra Marco e Anna? (video)

Ospite al programma Da noi a ruota libera, Maurizio Lastrico ha parlato di Don Matteo 13, già confermato da Lux Vide e Rai Fiction. Nel corso del suo intervento in collegamento con la conduttrice Francesca Fialdini l’attore ha anche discusso del suo personaggio, il PM Nardi, molto amato dal pubblico fin dal suo debutto. L’ultima puntata della dodicesima stagione, conclusasi lo scorso marzo, non ha regalato il lieto fine a chi sperava di vedere Anna e Marco mettere da parte le loro incomprensioni e tornare insieme.

Molti spettatori, infatti, si sono riversati sui social per esprimere la loro indignazione. Anche la conduttrice ha ammesso il suo rammarico e, in tono scherzoso, ha detto: “Non sai quanto ho pianto, speravo nella storia d’amore tra te e il Capitano”. Lastrico ha quindi risposto, confermando ulteriormente la produzione di Don Matteo 13: “Speriamo nel futuro che le vicende cambieranno. Ci sarà una nuova stagione, è stato dichiarato, quindi siamo contentissimi.”

Nella prossima stagione, Marco farà ancora parte della storia, e l’attore non intende separarsene molto presto: “Amo talmente quel personaggio, il PM Nardi e il lavoro che hanno fatto gli sceneggiatori che più fa cavolate e fa imbestialire il pubblico, e più mi fa tenerezza.” E poi ha colto l’occasione per ringraziare tutto il pubblico di Don Matteo sui social.

Maurizio Lastrico ha anche parlato dell’incredibile affetto dei suoi fan che, nel corso di questa stagione hanno sostenuto il suo personaggio. Il PM Marco ne ha passate davvero di tutti i colori: prima la rottura con Anna causa tradimento, poi l’arrivo di Sergio che ha ulteriormente messo in crisi il loro rapporto.

È bello perché c’è una sorta di identificazione tra persona e personaggio. Come se credessero che io veramente sono così. Un po’ come mia mamma che mi dice, ‘ma che brutto Maurizio, tu non sei così’. E io glielo dico che è finto. Non è che la mamma dell’attore che fa Superman dice al figlio ‘Vedi come hai volato male’. Mi dicono che Marco doveva sposare Anna, oppure che non dovevo fare quello. E io glielo dico, ragazzi se io facevo qualcosa di diverso dal copione mi arrestavano.