Decreto aprile: verso conferma bonus 800 euro, forse automatico?

Abbiamo stabilito, sebbene su ipotesi in attesa di approvazione del decreto aprile, che il bonus 800 euro per professionisti e lavoratori autonomi potrebbe ancora estendersi, con pagamenti a maggio e giugno. Con la Fase 2 ormai alle porte (dal 4 maggio, ndr.), il Premier Conte nella serata di ieri 26 aprile ha chiaramente parlato del decreto aprile, che nel corso di questa settimana appena iniziata dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri.

Come riportato da ‘affaritaliani.it‘, si parla di nuovi bonus baby sitter da 600 euro, mentre l’indennizzo per gli autonomi sarà probabilmente portato a 800 euro (non è ancora certo, ma l’erogazione potrebbe avvenire anche in maniera automatica per quelli che si sono già visti accreditata la prima trance, così da evitare altri ritardi), con previsione di ulteriori giorni di congedi speciali per i genitori, da poter impiegare fino a settembre. Un’altra novità del decreto aprile consisterà quasi certamente nello stop ai licenziamenti per un altro paio di mesi, con ulteriori 9 settimane di cassa integrazione in deroga, in aggiunta ai contributi per badanti e colf, ed al reddito di emergenza per quanti non hanno altre entrate (400 euro per i single e 800 per le famiglie).

Il piano del decreto aprile prevede la spesa di 55 miliardi, di cui molti destinati per l’aiuto alle aziende (30 miliardi per le garanzie per i presiti, mentre per le ditte con meno di 10 dipendenti e le srl potrebbe essere assicurato un ristoro diretto per una liquidità istantanea). Inutile starvi a dire che, al netto della mancata approvazione del decreto aprile, non ci sono notizie certe sui requisiti (quanti, cioè, ai quali realmente spetta il bonus 800 euro) e sulle effettive modalità per farne richiesta (sempre che non avvenga tutto in automatico per snellire i tempi ed evitare altri ritardi, come si può ipotizzare).