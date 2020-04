Brutte notizie per Huawei P20 e P20 Pro: stop alle patch mensili da adesso

Non sono propriamente incoraggianti le notizie emerse oggi 27 aprile per i tanti utenti che anche qui in Italia sono ancora in possesso di un Huawei P20 o un P20 Pro, almeno per quanto riguarda il loro sviluppo software. Dopo i segnali arrivati dalla Cina pochi giorni fa, in merito alle prossime mosse che potremo sfruttare a proposito di EMUI 10, questo lunedì bisogna analizzare il futuro a medio termine per lo smartphone, soprattutto in ottica estate stando ai quesiti che ci sono in rete.

I prossimi aggiornamenti per Huawei P20 e P20 Pro

Secondo quanto riportato da Huawei Central, ci sono cambiamenti in vista per Huawei P20 e P20 Pro. I due smartphone Android, infatti, fino a questo momento sono stati collocati elencati nella sezione della patch di sicurezza mensili. Tuttavia, questi dispositivi sono stati eliminati dal loro gruppo abituale, a testimonianza del fatto che gli aggiornamenti mensili a questo punto non siano più garanti. Ci sono però altri aspetti da prendere in considerazione, almeno per i primi mesi.

Poiché gli utenti che dispongono di un Huawei P20 e P20 Pro ancora non hanno ricevuto l’aggiornamento con EMUI 10 in attesa, questi dispositivi potrebbero ricevere più aggiornamenti nei prossimi mesi. Quelli che vengono definiti di “assestamento” dopo un upgrade importante. Insomma, è probabile che la mossa descritta oggi possa avere degli effetti diretti sui dispositivi lanciati sul mercato nel corso del 2018 solo in autunno.

Insomma, ci aspettano mesi particolarmente intensi per la serie Huawei P20, indipendentemente da quanto è trapelato in queste ore. Fate molta attenzione soprattutto all’impatto che avrà l’aggiornamento con EMUI 10 nei prossimi giorni, visto che ormai i tempi sono maturi per fare questo step tanto atteso dal pubblico. Che idea vi siete fatti sullo sviluppo software di questi smartphone? Fatecelo sapere.