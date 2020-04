Benji e Fede in concerto da casa il 3 maggio 2020. La data doveva essere quella del concerto-evento del duo all’Arena di Verona, che non potrà svolgersi a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Benji e Fede, allora, hanno pensato di confermare l’appuntamento con i fan ma di modificarlo per renderlo un evento in diretta sui social, da casa.

Il concerto si terrà, ma non all’Arena di Verona. I biglietti acquistati dai fan per l’evento di Benji e Fede inizialmente in programma per il 3 maggio restano validi per la nuova data, ancora da comunicare, intanto il duo organizza un evento in diretta.

Una piccola iniziativa per tenersi compagnia, per ricordare l’uscita del libro Naked e soprattutto per cantare insieme brani del repertorio di Benji e Fede scelti direttamente dai fan attraverso alcuni sondaggi.

Benji e Fede non intendono rinunciare ai festeggiamenti e coinvolgono i fan in un live da casa.

Benji e Fede in concerto da casa: l’appuntamento è fissato per il 3 maggio a partire dalle ore 21.00 in diretta sui social.

“Il 3 maggio doveva essere il nostro concerto, la festa che ci avrebbe riuniti tutti sotto un unico cielo: quello dell’Arena di Verona.

Con questa piccola iniziativa vogliamo comunque celebrare il nostro percorso con voi che ci avete sempre sostenuto.

Speriamo di potervi regalare un momento di gioia e spensieratezza”.

Con questa piccola iniziativa vogliamo comunque celebrare il nostro percorso con voi che ci avete sempre sostenuto.



Speriamo di potervi regalare un momento di gioia e spensieratezza pic.twitter.com/f6e0MSFNSS — Benji & Fede (@BenjieFede) April 26, 2020

Scaletta

Le prime canzoni in scaletta sono già state scelte. I fan sono stati chiamati a votare alcuni sondaggi e a scegliere la propria preferita tra gruppi di canzoni. Benji e Fede hanno poi condiviso con trasparenza i risultati dei sondaggi per comunicare i titoli dei brani vincitori e meritevoli di essere inseriti in scaletta.

Ecco le prime canzoni scelte dai fan:

New York

Non è Da Te

Buona Fortuna

Magnifico Difetto