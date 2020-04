Requisiti bonus 800 euro INPS di aprile: destinato a più soggetti

Ad aprile sarà la volta del bonus 800 euro, sempre da parte dell’INPS, di cui si ipotizzano già i requisiti (sebbene manchi ancora la relativa conferma da parte dell’Istituto della Previdenza Sociale). Come riportato da ‘agendadigitale.eu‘, al netto dei problemi che ancora qualche contribuente sta riscontrando per l’erogazione del bonus 600 euro (ci sono domande in attesa di esito per cui si sta lavorando, qualcuno è stato escluso, altri stanno provvedendo a correggere il codice IBAN che avevano inserito erroneamente in qualche punto), ci proiettiamo adesso in direzione del bonus 800 euro INPS, in arrivo con il decreto di aprile (in attesa di approvazione) e con pagamenti previsti a maggio e giugno.

I Ministri del Lavoro Nunzia Catalfo e dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli si sono spesso occupati di dare qualche informazione su quanto accadrà, aspettando che il Consiglio dei Ministri approvi le nuove misure, presumibilmente il 29 o il 30 aprile. Il bonus 800 euro INPS spetta di diritto ai soggetti di cui si fa riferimento nel Decreto Cura Italia (DL 18/2020), con platea estesa anche ad altri soggetti. Si parla, dunque, di liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale dell’AGO, così come pure lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano concluso il rapporto di lavoro in modo involontario nell’intervallo temporale tra il 1 gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (sempre che non siano beneficiari di redditi di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Sono contemplati anche gli agricoli operai a tempo determinato con all’attivo almeno 50 giorni di lavoro nell’anno 2019 ed i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dedicato e con almeno 30 contributi quotidiani versati nel 2019 (reddito non superiore ai 50 mila euro e non titolari di reddito da lavoro dipendente al 17 marzo 2020). Come vi dicevam pocanzi, il bonus 800 euro INPS di aprile potrebbe essere erogato anche ad una platea più vasta, andando ad includere i lavoratori domestici, le colf e le badanti. La presentazione della domanda dovrebbe avvenire secondo le modalità già impiegate per fare richiesta del bonus 600 euro.