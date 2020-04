Quarantena horror con Alien Blackout gratis su iOS e Android: link download solo oggi 26 aprile

C’è anche Alien Blackout tra i tantissimi giochi gratuiti messi a disposizione dai principali attori dell’universo videoludico nelle ultime settimane. Con il diffondersi della pandemia da COVID-19 e la conseguente quarantena, molte software house hanno infatti deciso di omaggiare appassionati e curiosi con diversi titoli da riscattare in digitale senza costi, così come con prove gratuite di alcuni giorni, tanto in single player quanto per esperienze da vivere in multiplayer online in compagnia di amici o di giocatori conosciuti per l’occasione. E per altro su un po’ tutte le piattaforme attualmente in commercio, che siano PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, Nintendo Switch o addirittura dispositivi mobile.

E se è vero che solo ieri vi ho segnalato parecchi videogame da poter scaricare per tutto il fine settimana, oggi, 26 aprile 2020, sono gli utenti iOS e Android a potersi dedicare ad un’esperienza dalle tinte horror piuttosto riuscita. Si tratta, come già vi dicevo, di Alien Blackout, in regalo solo per oggi in occasione dell’Alien Day. Per metterlo in download in versione iOS fiondatevi a questo link, mentre per quella Android visitate pure questo indirizzo.

Sulla scia del grande successo di Alien Isolation, Alien Blackout – sviluppato dai ragazzi di D3 Publisher – ci chiama a sopravvivere a bordo dell’ormai inservibile stazione spaziale Weyland-Yutani su cui è presente un letale Xenomorfo, che dà instancabilmente la caccia a noi e alla nostra squadra. Dovremo quindi attraversare sette agghiaccianti livelli guidando da remoto la squadra di Amanda Ripley in incarichi sempre più difficili, usando solamente i sistemi di emergenza della stazione. Con un mix tra avventura e puzzle, questo videogioco dedicato ad Alien è perfetto per celebrare il grande giorno del leggendario franchise, e saprà coinvolgervi in un turbinio di emozioni e di scelte cruciali, che potrebbero segnare per sempre il destino della vostra ciurma spaziale. Cosa ne dite, siete pronti a scaricarlo gratis sui vostri smartphone?