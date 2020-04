In Italia il Huawei P40 Lite E a fine aprile: diverso dal P40 Lite, anche nel prezzo

Alla fine di aprile dovrebbe rendersi disponibile all’acquisto in Italia il Huawei P40 Lite E nelle opzioni di colore Midnight Black e Aurora Blue al prezzo di 199,99 euro. Il device include uno schermo da 6.39 pollici con risoluzione HD+, il processore Kirin 710F, 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibile fino a 512GB tramite microSD). Il device è alimentato da una batteria da 4000mAh e si basa su EMUI 9.1 con Android 9.

C’è anche da dire che, proprio come tutti gli altri smartphone del produttore cinese venduti da qualche tempo a questa parte, anche il Huawei P40 Lite E è sprovvisto dei Google Mobile Services, soppiantati dai Huawei Mobile Services con AppGallery (lo store ufficiale dell’OEM). Il telefono gode della tecnologia DualSIM su rete 4G LTE. La fotocamera principale si compone di tre sensori, di cui il principale da 48MP, assistito da un ultra-grandagolare da 8MP e da un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 8MP, con supporto al Face Unlock 2.0 per lo sblocco rapido del terminale.

Il Huawei P40 Lite E dovrebbe poter essere acquistato presso i maggiori negozi di elettronica, il Huawei Store e Huawei Experience Store, oltre che attraverso i principali operatori telefonici nazionali. Se interessati, potete già pre-ordinarlo su Huawei Store e Huawei Experience Store. Tenete anche presente che gli utenti che decideranno di acquistare il Huawei P40 Lite E riceveranno in omaggio un mese di VIP Membership da sfruttare su Huawei Music, e 15GB di spazio di archiviazione sul servizio cloud. In ogni caso, precisiamo che il Huawei P40 Lite E è un altro dispositivo rispetto al P40 Lite, già in vendita nel nostro Paese al prezzo di 299 euro. Alla base di questa differenza di prezzo c’è un ridimensionato hardware, come potete immaginare: se volete saperne di più leggete l’articolo di approfondimenti dedicato.