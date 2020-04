Il prezzo del Huawei P30 Lite crolla su Amazon: fine aprile con la New Edition al ribasso

Ultimi giorni di aprile con un nuovo prezzo del Huawei P30 Lite in vetrina su Amazon. Il valore commerciale del telefono di fascia media del 2019 scende di nuovo al di sotto della soglia dei 200 euro ma anche la versione New Edition 2020 dello stesso smartphone è protagonista di uno sconto molto interessante.

Negli ultimi giorni Amazon ha evidentemente rifornito i suoi magazzini e di fatto le spedizioni di categorie merceologiche come l’elettronica, oltre a quelle di beni di prima necessita, sono riprese a ritmi più sostenuti. In effetti, i prodotti in promozione esaminati in questo approfondimento sono immediatamente disponibili e con tempi di consegna abbastanza brevi.

Giusto partire dal prezzo del Huawei P30 Lite del 2019 che (dopo svariate settimane) torna sotto la soglia di 200 euro, anche se di pochissimo. Da oggi 26 aprile, in effetti, è possibile acquistarlo a 199,90 euro ma senza spese di spedizione e con disponibilità immediata. La versione alla portata di tutti è quella in Peacock Blue e il pacco giungerà a casa entro il prossimo 5 maggio (non certo troppo tempo, considerano il lungo ponte del weekend del 1 maggio).

I ribassi di Amazon investono anche il ben più recente Huawei P30 Lite New Edition, lanciato a gennaio 2020. Il remake del precedente dispositivo, migliorato in alcune componenti hardware come la RAM e anche la fotocamera frontale per selfie, scende finalmente sotto quota 250 euro. La spesa da affrontare per questo telefono sarà in effetti solo pari a 249 euro, sempre senza ulteriori costi di spedizione. Nel caso specifico poi, i tempi di consegna sono anche più brevi e addirittura il pacco potrebbe arrivare all’indirizzo di spedizione dal 2 maggio.

Le due offerte Amazon per i Huawei P30 2019 e 2020 qui esaminate sono limitate ad un numero di esemplari disponibili sugli store non illimitato. Chi è interessato alle promozioni dunque farà bene ad approfittarne in breve tempo.