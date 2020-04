Gianna Nannini canta Notti Magiche tra le vie di Roma (video)

Gianna Nannini canta Notti Magiche, ma a rigorosa distanza di sicurezza. La rocker senese è scesa per le vie di Roma per un momento musicale inaspettato che ha voluto regalare ai presenti nella giornata del 25 aprile.

Il celebre brano dei Mondiali di Calcio del 1990 in Italia è diventata la colonna sonora di una Festa della Liberazione decisamente atipica, nella quale siamo stati costretti a rimanere in casa per limitare il contagio da Coronavirus. Le attuali misure restrittive rimarranno valide fino al 4 maggio.

Gianna Nannini ha rimandato il concerto allo Stadio Artemio Franchi

Com’era inevitabile, anche Gianna Nannini ha rimandato il concerto della fine di maggio che avrebbe dovuto tenere allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I biglietti rimarranno validi per la nuova data, mentre è salva la leg autunnale che l’artista terrà nei palasport a supporto del nuovo album La Differenza. La decisione è stata presa a poche settimane dal concerto, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ha reso obbligatoria la riprogrammazione del live del 30 maggio.

Una, Nessuna e Centomila con Gianna Nannini all’Arena Campovolo

Gianna Nannini sarà tra le protagoniste dell’evento che si terrà all’Arena Campovolo il 19 settembre prossimo e al quale prenderanno parte anche Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Alessandra Amoroso, Laura Pausini ed Emma. I biglietti sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

La Differenza è l’ultimo album di Gianna Nannini

L’artista senese viene dal rilascio dell’ultimo album, La Differenza, che ha destinato al mese di novembre. La titletrack è stata il singolo apripista per il nuovo lavoro che ha completato negli Stati Uniti, alla ricerca di nuove sonorità. L’album sarà supportato dal tour che terrà in autunno e che avrebbe dovuto aprire con la data in programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze ma che ha dovuto rimandare per cause di forza maggiore.