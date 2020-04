Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 mettono a rischio Kara e Sara: chi è il vero nemico? Anticipazioni 25 aprile e 2 maggio

Siamo ormai agli sgoccioli di questa cavalcata e presto andrà in onda il finale di stagione di Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 in onda al sabato pomeriggio su Italia1. Le due serie DC/The CW ci faranno compagnia anche per il mese di maggio con un triplo episodio di Supergirl 4 e 2 di Legends of Tomorrow 4 tra nuovi nemici da combattere e complotti, cosa ne sarà dei nostri protagonisti?

Anche oggi l’appuntamento è fissato per le 14.00 circa quando ad aprire le danze saranno proprio i ragazzi di Legends of Tomorrow 4 con gli episodi 9 e 10 dal titolo, rispettivamente, “Lucha de Apuestas” e “Via di fuga” in cui Mona viene accusata di aver fatto fuggire il Kaupe ma in realtà lo ha salvato da un tentativo di sequestro da parte di alcuni agenti segreti. Toccherà alle Leggende trovarlo a Città del Messico nel 1961 così come ripristinare il normale corso degli eventi difendendolo da un ulteriore tentativo di rapimento da parte degli agenti segreti, aiutati anche da Mona, innamorata della creatura.

Nell’episodio successivo, quando nel 1973 il Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon inizia a dire in continuazione la verità, comportamento giudicato piuttosto insolito per un Presidente, la Leggende sospettano una qualche specie di magia e così vanno indietro nel tempo e lo rapiscono per scoprire cosa sta succedendo. Intanto Nate e Zari con l’aiuto di Nora e Gary lavorano per scoprire quali sono le mire segrete di Hank.

Alle 15.45 tocca invece alla mini maratona di Supergirl 4 in onda con gli episodi 13, 14 e 15 dal titolo, rispettivamente, “Operazione Claymore”, “La forza della volontà” e “L’uomo del domani” in cui Manchester, con l’aiuto di Hat e Menagerie, evade di prigione, e con loro due e il Morae rimasto fonda l’Elite. Supergirl e Manchester si incontrano per trovare un accordo ma nessuna delle due parti accetta le condizioni dell’altra, così è guerra. Nel frattempo Ben Lockwood chiede al Presidente Baker di conferire autorità ai Figli della Libertà per poter agire a nome del Governo.

Nel secondo episodio, dopo essere diventato Direttore degli Affari Alieni, Lockwood è ancora di più nel mirino di Manchester. L’Elite viene privata di un membro, Menagerie, catturata da Kara, Hank e Nia, gli stessi che adesso cercano Manchester, Hat e la Morae nascosti nella Quinta Dimensione. Alex nel frattempo dovrà occuparsi della sicurezza di Lockwood che annuncia la campagna per l’abrogazione della Legge d’Amnistia Aliena. Infine, Lex Luthor, dopo essere stato arrestato quattro anni prima, torna ora da Lena perché è malato di cancro e lei è l’unica a poterlo salvare. Lo farà?

Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 torneranno anche la prossima settimana, sabato 2 maggio, con 5 nuovi episodi. In particolare, Le Leggende andranno in scena con gli episodi 11 e 12 dal titolo “Spirito e sentimento” e “La melanzana, la strega e l’armadio” in cui tutta la squadra partecipa al funerale del padre di Nate mentre Nora rivela a Ray di non essere stata lei a ucciderlo. Mentre stanno sistemando la Storia, tutti i componenti della squadra delle Leggende cominciano a rendersi conto che stanno andando incontro a una quantità di problemi maggiore di quella che si attendevano, come andrà a finire?

Subito dopo toccherà nuovamente a Supergirl 4 con ben 3 episodi dal titolo “La casata degli El”, “Eve contro Eve” e “Delitto e Castigo” in cui tre anni prima degli eventi del presente, Lex Luthor viene condannato per diversi crimini. Fuori dal tribunale lo aspettano Otis Graves e Eve Tessmacher che diventerà la sua assistente e spia per l’intera durata del suo piano di entrare in possesso dell’Harun-El. Nel frattempo in Kaznia arriva il clone di Supergirl creatasi dalla stessa pietra nera usata per sconfiggere l’ultima Worldkiller.

Nel frattempo Lena, Alex e Supergirl, dopo aver chiarito i loro dissapori, fanno squadra per combattere il nemico comune: Lex e la sua assistente innamorata di lui, Eve, ma qualcosa va storto e il Presidente Baker dichiara, in un comunicato, Supergirl nemico pubblico numero uno.