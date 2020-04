Renato Zero a Techetechetè il 25 aprile, lo speciale in onda su Rai1

Finalmente Renato Zero a Techetechetè, nella puntata speciale che andrà in onda nella seconda serata di Rai1, tra il 25 e il 26 aprile. Super Zero sarà trasmesso a cominciare dalle 00,15, così com’era in programma per il 4 aprile, prima che fosse rinviata per lasciare spazio a un concerto benefico a supporto della Città di Bergamo.

A dare la notizia del rinvio era stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che aveva annunciato la messa in onda del concerto di Noah.

“In questi tempi senza colore accadono cose bellissime per le quali continuo a credere nella generosità di anime speciali che la vita mi fa incontrare e che restano doni intensi. Un paio di giorni fa mi ha chiamato il corrispondente Rai da Gerusalemme Carlo Paris per informarmi di un’iniziativa speciale che la cantante Noa stava mettendo in piedi dalla sua casa israeliana. Ho sempre amato Noa, come artista e come donna, apprezzando la sua voce, il suo jazz, la sua eleganza. E cosi’ l’ho chiamata. Nasce così il concerto che trasmetteremo stasera su Rai 1 alle 23.45 dopo Fiorello”

La carriera di Renato Fiacchini in Super Zero

Ci sarà spazio per i momenti più emozionanti della carriera di Renato Fiacchini, raccolti grazie al materiale presente nelle teche Rai dalle quali saranno tratte le immagini della puntata che sarà trasmessa il 25 aprile. Un percorso storico, quello di Renato Zero, che ha già tagliato il traguardo dei primi 50 anni di carriera e presto arriverà ai 70 anni. L’artista romano avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno con i fan, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria potrebbe far saltare l’appuntamento.

Zero Il Folle è l’ultimo album di Renato Zero

Il cantautore romano viene dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Zero Il Folle, che ha portato in tour fino alla data del 31 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. La tournée è iniziata dalla Capitale e ha toccato alcune delle maggiori città italiane. Il disco è stato anticipato dal singolo Mai Più Da Soli e La Vetrina, con il videoclip che è stato presentato durante l’ultima edizione di IMAGinACTION a Ravenna.